На одном из самых дорогих горнолыжных курортов мира Куршевель пока в Украине идет война был замечен руководитель "Укрнафтобуріння" Михаил Бакуненко.
Об этом говорится в расследовании "УП" по батальону "Куршевель"
Согласно расследованию журналистов на горнолыжном курорте во французских Альпах на Rolls-Royce с украинскими номерами был замечен председатель правления "Укрнафтобуріння" Михаил Бакуненко.
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По информации источников "УП" в правоохранительных органах, действия бизнесмена и компании сейчас исследуются на предмет подрывной деятельности в Украине и нанесения ущерба государству.