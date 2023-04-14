На одном из самых дорогих горнолыжных курортов мира Куршевель пока в Украине идет война был замечен руководитель "Укрнафтобуріння" Михаил Бакуненко.

Об этом говорится в расследовании "УП" по батальону "Куршевель"

Согласно расследованию журналистов на горнолыжном курорте во французских Альпах на Rolls-Royce с украинскими номерами был замечен председатель правления "Укрнафтобуріння" Михаил Бакуненко.

По информации источников "УП" в правоохранительных органах, действия бизнесмена и компании сейчас исследуются на предмет подрывной деятельности в Украине и нанесения ущерба государству.