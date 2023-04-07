Казалось бы, события последнего года стали для граждан нашей страны жесткой прививкой от всего российского, в том числе - бизнеса. Однако даже сегодня за многими известными компаниями стоят бенефициары из РФ. Яркий пример тому - онлайн-казино «Космолот».

Об этом пишут Акценты.

Сейчас логотип компании оформлен в цвета национального флага, а на сайте даже нет русского языка. Работает казино через ООО «Спейсикс», зарегистрированную на улице Сикорского в Киеве. Казалось бы, все чисто. Однако реальным собственником «Космолота» является российский бизнесмен Сергей Токарев, местный «король гемблинга». Сколотив на родине состояние, мужчина перебрался в Украину, где начал развивать бренд «Космолот». Со слов близких ему людей, в первые дни войны выехал через западную границу Украины в двойных стенках микроавтобуса.

Доказать связь бренда с Токаревым непросто, потому что в каждом своем бизнесе имеется ряд миноритарных партнеров которые фронтят короля, но возможно. Начнем с компании Lucky Labs.

Согласно данным из открытых источников, основана она была в 2006 году в Киеве российским бизнесменом Рустамом Гильфановым и его партнерами. Основной профиль компании - разработка программ и приложений для игровой индустрии. В начале 2020 года эта IT-компания входила в двадцатку крупнейших игроков украинского рынка - а уже к лету фактически перестала существовать. В марте того же года в тематической группе It.happens проявилась информация о том, что Lucky Labs обслуживала казино «Космолот», а проблемы внутри бизнеса могут быть вызваны ранее открытым уголовным производством. Эту же информацию частично подтвердил и один из сотрудников компании под ником Жук.

«Это название вообще вроде продали, а в самой группе, которую все знают как Лакилабс, разбежались владельцы. Это еще пару лет назад началось. Делили активы и компании между собой и вроде как сейчас как раз доделили. Весь сыр-бор из-за гемблинга, по которому приходили еще несколько лет назад», - написал автор в апреле 2020 года.

Одним из партнером Гильфанова был москвич Сергей Токарев. Он сам подтверждает эту информацию.

«Я стал работать над развитием личного бренда на инвестиционном рынке. В 2017 году это все сложилось в желании полностью перейти от разработки к инвестированию и оставить Lucky Labs в прошлом», - заявил мужчина.

Его слова опровергает бывший сотрудник компании. Он заявляет, что раскол внутри коллегиива произошел на три года позже. Так или иначе, желание Токарева продать бизнес и оставить все «в прошлом» легко объяснить: 12 апреля 2016 года СБУ обыскала офис Lucky Labs по делу о финансировании терроризма. А спустя полгода Токарев и Гильфанов попали в санкционный список СНБО как лица, создающие реальную угрозу национальной безопасности Украины.

В 2020 году Токарев вышел из-под санкций - и сразу же начал работать над своим имиджем в Украине. Он основал инвестиционный фонд Roosh, IT-университет SET University и нанял PR-агенство TRUMAN. Россиянин также стал резидентом Дія.City, чем обеспечил себе благосклонность вице-премьер-министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Летом этого года чиновник заявил, что Токарев пытается получить украинское гражданство. Что интересно, сейчас эти материалы на сайтах «Цензор.нет» и «Левый берег» недоступны.

Однако не стоит думать, что попытки интегрироваться в украинский бизнес и общественную жизнь вынудили бизнесмена забыть «родной берег». Согласно расследованию «РБК», начиная с 2016 года Токарев 172 раза летал в Москву, где он по-прежнему владеет автопарком, и посещал аннексированный Крым в обход украинской границы. Достоин ли такой человек украинского паспорта - решать, к сожалению властям. А вот отечественные поклонники гемблинга могут решить, достоин ли их денег гражданин страны-агрессора.