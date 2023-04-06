Об этом пишет сайт Акценты.



Еще в момент, когда в Украине разрешили игровой бизнес, некоторые здравомыслящие люди пытались выступать против тотального захвата этого рынка российскими компаниями.



Но, естественно, на них никто не обращал внимания – толпа безумно аплодировала новоявленным диджилизаторам и ждала манную небесную.

Манна небесная изливалась, но на строго ограниченное количество людей. В этом случае – на тех, кто контролировал рынок азартных игр. Которую вполне прогнозируемо оккупировали российские фирмы. Конечно, в Украине они регистрировали свои отделения по украинскому законодательству, потому что строго формально это были отечественные юридические лица.

К тому же структура владения у всех этих компаний запутана так, что докопаться до реальных бенефициаров очень трудно. В данном случае речь идет об онлайн-казино Pin-Up, реклама которого гордо красуется на высотке у моста Патона и видно чуть ли не со всего Печерска. Официально лицензию от КРАИЛ на азартные игры под брендом Pin-Up получило ООО «Укр гейм технолоджи».

И, конечно, согласно регистрационным документам, это стопроцентно украинская фирма.

Однако казино Pin-Up – это не только ООО «Укр гейм технолоджи». Это еще и ООО «Транитадевелопмент», которое до 10 января 2023 года называлось ООО «Пин-Ап».

Сюда принадлежит ООО «Укр Гейм Консалтинг Групп», которому недавно принадлежало ООО «Укр гейм технолоджи».

ООО «Укр гейм технолоджи», которое и является владельцем лицензии организатора игр онлайн-казино в Украине №147 от 21 апреля 2021 года, как вы уже заметили, с некоторого времени сменился формальный владелец.

Внимательный читатель скажет, что все запутано. Действительно, все запутано, но только вы даже не представляете себе, до какой степени. Поэтому постараемся все упростить по максимуму.

Дело в том, что Pin-Up – огромный холдинг, и он был основан в 2016 году в России. Как и многие другие подобные гемблинговые компании, ее структура юридически разделена на несколько частей, каждая из которых отвечает за свое направление работы.

В Украине Pin-Up появился в конце 2020 как раз накануне запуска рынка азартных игр. Именно тогда в Киеве появилась отличавшаяся от других красная реклама казино с мужчиной с длинной бородой.

А бенефициаром ООО «Пин-Ап», переименованного впоследствии в ООО «Транитадевелопмент», выступала Марина Ильина, уроженка Луганска, переехавшая в Москву. Имеет еще 25% офшорной Guruflow Team Ltd, зарегистрированной на Кипре.

А Guruflow Team Ltd до апреля 2022 г. была владельцем российского ООО «Пин-ап.ру». В апреле 2022 года вышло следующее заявление:

Обратите внимание на фамилию нового владельца – Александр Удодов, но об этом немного позже.

А пока вернемся к Марине Ильиной и украинскому отделению Pin-Up. Во-первых, из этого следует, что все заявления о том, что на момент получения лицензии в Украине казино не имели отношения к России – уже ложь. Но это еще не всё.

Guruflow Team Ltd также владеет муж Марины Ильиной – россиянин Дмитрий Пунин. Другая половина холдинга Pin-Up через кипрскую Monak Limited принадлежит россиянам Ивану Банникову и Александру Матяшову – известному также как аффилейт «Риддик». За несколько недель до начала полномасштабного вторжения России в Украину на ютуб-канале "Точка G" вышло интервью, где Риддик рассказывает о Pin-Up. И заявляет, что "в России в прошлом году компания уплатила 627 тысяч долларов налога".

Как говорят журналисты AIN.UA со ссылкой на собственные источники, если некоторые компании зарабатывали в РФ и инвестировали в Украину, Pin-Up больше зарабатывал из украинских игроков и планировал закрепиться в России.

То есть еще раз – на момент получения лицензии по онлайн-казино Pin-Up стояли россияне со стопроцентно российским капиталом. Более того, Pin-Up получала большинство своих доходов в Украине, которые выводили в Россию.

Кроме того, интересна персона «бывшего» бенефициара украинского ООО «Пин-Ап». Марина Ильина с 2012 года работала организатором конференций аффилейтов, в т.ч. iGaming Russia Affiliate (iGRA) Conference и продакт-менеджером по гемблингу, а в 2021 году дала интервью уже как CEO Pin-Up.

В Украине, кроме ООО «Пин-Ап», она является учредителем ООО «А-Тренд» через кипрское юрлицо Piprose Holding Ltd, предыдущим владельцем которого указано кипрское Karmelino Investments Ltd, которое также является номинальным директором в ряде юрлиц и предположительно связано с импортом угля из РФ в Украину основателем пророссийской партии «ОПЗЖ» Виктором Медведчуком.

Что касается нового "бенефициара" ООО "Пин-Ап", переименованного в ООО "Транитадевелопмент", то им с 10 января 2023 года считается некий Богдан Алексеевич Шиян.

Это обычный "фунт". Кроме ООО «Транитадевелопмент» за ним числятся несколько десятков юридических лиц:

Богдан Шиян зарегистрирован в городе Лебедин Сумской области (население менее 30 тыс. человек). В Лебединском районном суде есть несколько дел с упоминанием имени этого «олигарха».

Облэнерго суждено с ним из-за долга по коммуналке, кроме того, его в суде обвиняли в «нарушении общественного порядка», с ним судился ПриватБанк из-за кредита на 11 875 гривен. То есть у человека, который якобы зарабатывает миллионы на казино, не было денег на то, чтобы платить за коммуналку и вернуть небольшой кредит «Привату».

Так что с «продажей» украинского «Пин-Апу» все немного понятно. А теперь вернемся к «продаже» российской. Где, как вы помните, новым владельцем теперь Александр Удодов. Это уже не "фунт". Это племянник премьер-министра России Мишустина. В прошлом «Коммерсант» писал об Удодове, как о «человеке, много решающем в налоговой сфере» Россию, когда сам Мишустин был главой федеральной налоговой.

И здесь уже не совсем понятно – является ли формальным соглашение по продаже российского «Пин-Ап» или реально. Либо Удодов по-прежнему владел русским отделением казино, просто сейчас это формализовали, отмежевавшись от владения русским активом, чтоб вывести его другие отделения из-под удара.

Дело в том, что холдинг работает не только в России и Украине, но и в Азербайджане, Казахстане, Турции, Польше, Индии и Бразилии. И попадать под санкции совсем не хочет. Потому и начались все эти телодвижения со «сменой» владельцев и «продажами».

На этом фоне крайне сомнительно заявление СЕО PIN-UP.UA Тараса Шурубора о том, что онлайн-казино не имеет отношения к России:

Эти сомнения подтверждаются как исследованием основателей холдинга и его отделений, а также простым переходом на русскую страницу казино:

Налицо работающих языков, среди прочих - украинский, а среди валют, принимаемых к оплате - гривна.

Все это порождает огромные сомнения в том, что украинское казино Pin-Up не имеет никакого отношения к своим российским владельцам. Выходит абсурд – люди, которые упорно продвигали свой продукт на украинский рынок, что приносит им в раз больше дохода, чем российский, вдруг после начала полномасштабной войны взяли и отказались от сотен миллионов долларов. При этом эти люди являются гражданами России, связанными с ее высшими руководителями.

Напомним, что рынок онлайн-казино в Украине оценивается в фантастическую сумму – от 2 до 4,7 миллиарда долларов. И вдруг люди, в жестокой борьбе отхватившие себе огромный кусок этого рынка, вложившие огромные деньги в коррумпирование украинских властей – ведь никто не думает, что лицензии раздают за красивые глаза? – отказываются от этих денег.

Что касается возможности выводить заработанные в Украине деньги за границу, в частности в Россию, то этот вопрос даже не смешон. Война, конечно, несколько усложнила этот процесс, но никак не закрыла. Коррупцию ведь никто не отменял. Сколько получают российские владельцы украинского казино Pin-Up – можно догадываться. Кто их прикрывает – тоже. Но здесь выбор невелик – вспомните, кто лоббировал разрешение игорного бизнеса в нашей стране и упорно заводил сюда российские казино.