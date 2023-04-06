Украинские предприниматели, чиновники и бывшие правоохранители активно сотрудничают с российскими властями, продолжая выращивать и вывозить украинскую продукцию в Херсоне, пишет сайт Стена.

Херсонщину можно назвать самой «загадочной» областью Украины, так как неразгаданных тайн там действительно много. Это и убийство активистки Катерины Гандзюк, нераскрытое за четыре года полицией. И минные поля Чонгара, обустроенные в 2015 года на площади более 20 тыс. км, которые внезапно словно «растворились» перед войной. Загадочны также невзорванные мосты через Сиваш и Днепр, падение Херсона, а также вывоз украденного украинского зерна.

Хотя о последнем говорят много, ясности в этом, как и в других вопросах, нет. Мы разобрали, как сейчас осуществляется украинский аграрный экспорт в Херсонской области и какие схемы используются, чтобы избежать возмездия украинского правосудия. Как выяснилось, к сотрудничеству с россиянами приложил руку не только местный бизнес, но и высокопоставленные киевские экс-чиновники.

«От контрабанды до сепаров»

Четыре года назад в Херсоне было совершено покушение на управляющую делами исполнительного комитета Херсонского городского совета активистку Катерину Гандзюк. Нападавший облил ее серной кислотой, в результате чего через несколько месяцев она умерла. Преступление вызвало большое возмущение украинской общественности и международного сообщества.

Среди подозреваемых называли то представителей местных властей, то активистов пророссийских сил, говорили, что правоохранители знают заказчиков, но преступление так и не было раскрыто. Временная следственная комиссия Верховной Рады, направленная осенью 2018 года в Херсон разобраться в происходящем, пришла к шокирующим выводам.

«То, что происходит в Херсонской области, – это не проблема, а полный п…здец. Мы в шоке. Приехали разбираться в деле Кати Гандзюк и копнули глубже… Есть все признаки угрозы потери национальной государственности… От контрабанды до сепаров, от наркотрафика до глобальной коррупции, от спайки власти с криминалом до вырубки леса, от сотрудничества с оккупационными властями Крыма до влияния беглых регионалов на регион. То, что тут происходит – это не дно. Это хуже… Если не будет никаких действий, чтобы навести порядок, то можно считать, что Украина как государство готово потерять. Потому, что тут область скатывается в неофеодализм», – сказал тогда глава парламентской комиссии Борислав Береза.

Прошло четыре года после тех событий, и эти слова оказались подтверждены самим ходом вещей. Херсонщина оказалась под контролем российских войск, а местные чиновники, правоохранители, ставшие «неофеодалами», помогают вывозить украинское зерно. Вычислить их можно тремя различными способами.

Искать бенефициаров

Определить “аграрных коллаборантов” на Херсонщине облегчает специфика украинского рынка. Реальность в том, что собственно пайщики, которых всего в стране около 7 млн, как правило, фермерством не занимаются, а сдают паи в аренду аграрным холдингам, благодаря чему те концентрируют в своих руках тысячи земельных участков, объединенных в гигантские хозяйства.

Поэтому самый простой способ – изучить бенефициаров местных аграрных холдингов. Одним из крупнейших в Херсонской области является ЧАО «Фридом Фарм Интернешнл», в распоряжении которого находится около 30 тыс. га (3 280 земельных участков) в Каховском, Горностаевском, Чаплынском и Новотроицком районах. Холдинг также владеет крупнейшим в стране комплексом в Новой Каховке по переработке соевых бобов мощностью 21 тыс. тонн сои в месяц.

Компания создана как дочернее предприятие американской компании и стала основой группы компаний Фридом Фарм. Однако «американское» происхождение группы не должно смущать. Ее бенефициарами являются братья Илья и Вадим Сегаль (граждане США), Марина Сегаль (Израиль), а также Анастасия Куницына (двойное гражданство РФ и Швейцарии) и Андрей Агеев (РФ и Кипр). Уже из перечня заграничных паспортов следует, что компания не совсем и американская, а вполне себе российская, так как наличие «вторых» гражданств Швейцарии или Кипра – стандартная практика российских предпринимателей.

Не нарушает картину и американское гражданство братьев-близнецов Ильи и Вадима Сегаля. Ведь на самом деле это бывшие владельцы украинского банка «Надра», связанные с Россией, куда они бежали после финансового кризиса 2008 года и падения банка. Как следует из письма первого заместителя Управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Владимира Шереметы от 21 ноября 1997 года, они были связаны с легендой «русской мафии» Семеном Могилевичем.

На основании данных опендатабот издание Информатор Деньги в своем материале «Сколько украинской земли в аренде и собственности россиян» указало на то, что у Компании Фридом Фарм Интернешнл, которая держит 3 196 участков в аренде и 25 участков в собственности, российские собственники. Очевидно, что при таких вводных для холдинга безразлично, в чьем правовом поле работать, российском или украинском.

Мониторинг публикаций

Второй способ определения бизнесменов, сотрудничающих в новоназначенными “властями” региона, заключается в мониторинге публикаций местных журналистов, которые лучше знают местные реалии. Так, например, деятельность группы компаний «Продексим» сосредоточена на производстве и экспорте сельскохозяйственной продукции (пшеница, ячмень, кукуруза, горох, подсолнечник и т.п.). Земельный банк холдинга – 20 тыс. га (3 950 участков) в Херсонской области, а ключевым лицом группы является бывший нардеп, а сейчас мэр Херсона Игорь Колыхаев.

Как известно, мэр публично отказался работать с российскими властями. Однако города не покинул и даже публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому с неожиданным вопросом, что ему делать в условиях оккупации. 28 июня он был арестован подконтрольными РФ властями, по словам помощницы мэра Галины Ляшевской, при посещении им коммунального предприятия.

На сегодняшний день в своем блоге, общественная активистка пишет о том, что Колыхаев все еще в плену и по информации свидетелей его видели в нескольких СИЗО на границе с Крымом.

Однако местные журналисты указывают, что содержание в СИЗО может быть подставным. Так, журналист из Херсона Константин Рыженко рассказал в интервью Новини.LIVE, что мэр Херсона сотрудничает с “новой властью” города: “Колыхаев якобы в СИЗО, но сидит там в очень комфортабельной камере. Целых четыре месяца находился в Херсоне, и к нему оккупанты не имели никаких вопросов”.

Отказ мэра покинуть на тот момент оккупированный город может быть объяснен наличием у него на этой территории крупного аграрного бизнеса, а для продолжения такой деятельности сотрудничество с РФ неизбежно.

“Не поїхав з Херсону бо бізнес свій мільярдний в Каховці стеріг та з рашистами домовлявся” – написала Лариса Яковенко.

Бизнес экс-военного прокурора

Третий способ определения – более сложный, он требует всеобъемлющего анализа данных реестра, но зато и позволяет глубже заглянуть в те схемы, с помощью которых украинские экс-чиновники пытаются скрыть свое сотрудничество с оккупантами.

Так, вторым по величине аграрным холдингом в Херсонской области является группа компаний Полиэкспо, которая принадлежит семье бывшего заместителя генерального прокурора и бывшего военного прокурора Украины Анатолия Матиоса (2014-2019). Общий земельный пул аграрных предприятий группы составляет 24,5 тыс. га, из которых в Херсонской области находится 23,2 тыс. га.

По информации местных СМИ, все поля в Херсонской области, которые были в пользовании у группы компаний Полиэкспо, были засеяны, убраны, а зерно вывезено в Крым. Все вопросы по вывозу зерна решал с россиянами заместитель мэра Колыхаева Сергей Цыганок, который ранее был первым заместителем прокурора Херсонской области.

26 апреля, то есть уже в период оккупации Херсонщины российскими войсками, он заявил, что уходит с поста заместителя мэра Херсона. О своем увольнении Цыганок написал на своей странице в Facebook. Причем в данном посте он предлагает свою помощь тем, кому она будет нужна. И он таки точно помог Ирине Барах – жене Анатолия Матиоса уже на временно неподконтрольной территории Херсонской области. Как следует из комментариев к его посту, херсонцы восприняли заявление Цыганка без такого же позитива.

«Тебе за все твои проделки в прокуратуре после майдана при новой власти посидеть нужно. И за проделки при Колыхаеве с твоей марионеткой Журженко (Наталья Журженко возглавляла Управление образования Херсонского городского совета — ред) вместе. Ворюга!”, – написала Марина Кушнаренко.

Связь с бизнесом Матиоса у Сергея Цыганка клановая. Его отец Василий Цыганок работает директором одного из предприятий холдинга – ООО «Зерноперерабатывающее предприятие «Зерно Таврии» (ЕГРПОУ 34136953), принадлежащее Ирине Барах – жене Анатолия Матиоса. Там же юристом работает и его брат Александр Цыганок.

Вероятно, бизнес-связи способствовали и прокурорской карьере Сергея Цыганка, которая, если посмотреть ретроспективно, следует в фарватере продвижения Анатолия Матиоса. Матиос становится военным прокурором 27 августа 2014 года, а Цыганок – первым замом областного прокурора 6 августа 2015 года. Закат карьеры Матиоса 2 сентября 2019 года сопровождается увольнением Цыганка в октябре 2019 года.

Фактически сегодня во введении Сергея Цыганка находится почти вся аграрная империя семьи Матиоса, так как в Херсонской области находится центр ее бизнес-интересов семьи Матиосов, ведь кроме ООО «ЗПП «Зерно Таврии», Ирина Барах владеет 10 предприятиями.

Цыганок — не единственный приближенный к семье Матиоса коллаборант. В апреле 2022 г. Офис Генпрокурора объявил о подозрении в госизмене депутату Херсонского облсовета. «Подозреваемый для сохранения своего статуса вступил в контакт с представителями армии страны-агрессора и спецслужб, которые находятся на временно оккупированной территории Херсонской области. Во исполнение поставленных оккупационными властями задач, 16 апреля депутат облсовета помогал русским военным захватить здание одного из городских советов на территории области. Также он убеждал местных жителей не противодействовать оккупантам раздавать так называемую «гуманитарную помощь», — отметили в ОГПУ.

Речь идет о депутате Виталии Булюке. Он был назначен россиянами «заместителем главы военной администрации» области. В Херсонской области Булюка знают хорошо. Этот политрук из Донецкого военно-политического училища «работал» здесь главным таможенником, был люстрирован, в итоге переквалифицировался в депутаты.

С тогдашним военным прокурором Анатолием Матиосом Булюк сошелся как раз во времена своей люстрации, в 2014 году. А уже в 2015-м они организовали совместный юридический бизнес, контору «Авеллум Легас», которую, впрочем, оформили на своих жен и детей. То есть, руководят компанией супруга Матиоса Ирина Барах и 20-летний сын Булюка Витя.

А во время т.н. присоединения к РФ ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей Виталий Булюк был участником этого мероприятия в Кремле.

Все дороги семьи Матиоса ведут в Крым

Одно из группы херсонских предприятий Матиос-Барах – ООО «Торговый дом «Украина» (ЕГРПОУ 32267295) – зарегистрировано в селе Ольгино Горностаевского района Херсонской области. Компания владеет 14 объектами недвижимости и 2 253 земельными участками, а также активами в Крыму. По данным Единого реестра предприятий, бенефициарным собственником “ТД “Украина” с долей 75% жена бывшего главного военного прокурора Украины Ирина Барах официально стала в начале 2020 года.

По данным системы youcontrol ООО «Торговый дом «Украина» владеет 50% (4,9925 млн. рублей) уставного фонда российского предприятия ООО «ДАЛМ-АГРО» (ИНН / КПП: 9109012794 / 910401001, юридический адрес: 298403, Крым Республика, р-н Бахчисарайский, г. Бахчисарай, ул. Степная, д. 2, зд. А, офис 5), зарегистрированного в Российском реестре юридических лиц. ООО «ДАЛМ-АГРО» с 2015 года занималось выращиванием винограда на территории временно не подконтрольного Крыма.

Российское предприятие ООО «ДАЛМ-АГРО» имеет своего двойника в Украинском реестре юридических лиц ТОВ «ДАЛМ — АГРО» (ЕГРПОУ: 34582504), зарегистрированное на временно неподконтрольной территории Крыма по адресу Симферопольский район, смт. Николаевка, улица 54-ой Батареи, дом 2а.

По всей видимости Анатолий Матиос и его супруга Ирина Барах для того чтобы легализовать свои Крымские активы в рашистском законодательстве зарегистрировали согласно рашистких законов предприятие ООО «ДАЛМ-АГРО». По всей видимости это позволило Матиасу и Барах сохранить свои доходы на неподконтрольной территории от принадлежавших их предприятию крымских виноградников. Необходимо иметь в виду что украинское предприятие ООО «Торговый дом «Украина» фактическими бенефициарами которого являются Ирина Барах и Анатолий Матиос продолжает владеть долей в российском предприятии и во время войны.

Концы в воду

Вероятно, для того чтобы дистанцироваться от херсонских активов Ирины Барах и ее деятельности, Анатолий Матиос и Ирина Барах получили решение суда, подтверждающее расторжение их брака 7 июня 2022 года в 08:30 (!) утра (при поданном заявлении 02.06.2022). Суды в Киеве, весной подвергшегося штурму российской армии, только заработали и накопилось масса нерассмотренных дел. И учитывая скорость, с которой иск Барах о расторжении брака был рассмотрен Печерским судом, можно сделать вывод, что это «договорное» рассмотрение, потому что по другим гражданским искам заседания Печерского суда о рассмотрении таких дел переносится минимум на полгода.

Об этом же говорит и другой факт. Судьей Печерского суда Алексеем Соколовым в день развода были рассмотрено десять дел, девять из которых были криминального характера и лишь одно дело гражданского судопроизводства – как раз дело о разводе Барах с ее мужем, бывшим главным военным прокурором Анатолием Матиосом.

Одновременно с этим проводятся «перестановки» учредителей предприятий. В апреле 2022 года Херсонские предприятия Анатолия Матиоса были перерегистрированы с Барах Ирины Васильевны на Павлову Ларису Васильевну. Павлова является связанным лицом семьи Матиос-Барах так как дочь и муж Павловой так же связаны с другими предприятиями ФПГ Матиос-Барах. Данные изменения в структуре владения были произведены для отмежевания Матиоса от херсонского бизнеса в связи с тем, что Херсонская область стала не подконтрольна Украине. С семьей Барах-Матиос уже более десяти лет тесно связана семья Павловых, в группе компаний “Полиэкспо” Лариса Павлова работает руководителем еще с 2011 года. Ее старшая дочь Елена Богинская 1 сентября становится директором ТОВ «ПУГУ-ПУГУ», а зять Леонид Богинский с 30 августа возглавил ТОВ «СОНЯЧНЕ ОБІЙСТЯ».

Несмотря на значительные изменения в структуре собственности, на сайте Полиэкспо какие-либо изменения относительно их деятельности отсутствуют.

Если предположить, что бизнес Барах-Матиос подвергся рейдерскому захвату, то не последовало каких-либо антирейдерских действий. Если же директора предприятий начали сотрудничать с подконтрольной России местной “властью”, то сведений о прекращении с ними трудовых отношений тоже нет.

Из этого следует, что предприятия Матиос-Барах ведут хозяйственную деятельность на оккупированных территориях Херсонской области с помощью своих людей в лице семей Цыганков и Павловых.

Турецкоподанный

Летом, когда в Турции стали задерживать российские суда с разграбленным украинским зерном, бизнес Матиоса-Барах вдруг получил турецкого собственника. В этих условиях, вероятно, перерегистрация на Павлову показалась бенефициарам недостаточно надежной. Поэтому Матиос решили усовершенствовать схему сокрытия своих активов на временно неподконтрольной территории Херсонской области Украины путем передачи формального контроля над своими активами гражданину Турции.

Стоит заметить, что работая на должности первого заместителя областного прокурора, Сергей Цыганок несколько раз попадал в серьезные скандалы. Так, в 2016 году на получении взятки $40 тысяч был задержан прокурор Прохоренко . При этом поговаривали, что взятка предназначалась лично Сергею Цыганку за закрытие дел против турецкого бизнесмена (Детальней см. здесь).

В июле 2022 года несколько компаний Барах были переоформлены тоже на бизнесмена из Турции Чьогендез Мустафу Тунчва. Неизвестно, связан ли Чьогендез со своим земляком, которому помогал Сергей Цыганок в 2016 г., но Матиосы решили переписать на него свои активы в Херсонской области, формально переоформив свои активы на подставное лицо. Сделка, очевидно, подставная, так как Чьогендез никакими бизнес-талантами не обладал. Два юрлица, которыми он до того владел, на сегодняшний момент практически не ведут никакой деятельности, у одного из них налоговая даже забрала свидетельство плательщика НДС за неподачу отчетности.

Продажа в Крыму

По нашей информации, весь скот на херсонских предприятиях Матиос – Барах при первых обстрелах был вырезан и мясо было продано в Джанкое, причем однозначно продажа осуществлялась за рубли. То же касается и зерновых.

Все поля херсонских предприятий Матиоса – Барах были засеяны, убраны, а зерно также вывезено в Джанкой, где было продано. Можно предположить, что при такой же урожайности зерновых, как в 2021 году, доход данных предприятий в 2022 году будет больше 858,9 млн гривен. Это говорит, очевидно, о ведении хозяйственной деятельности в рамках оккупационного законодательства с целью получения прибыли и, вероятно, уплаты налогов в бюджет Российской Федерации.

Их элеватор в Ольгино, принадлежащий ООО «Зерноперерабатывающее предприятие «Зерно Таврии», руководителем которого является отец Цыганка по состоянию на начало осени, как говорят инсайдеры, стоял еще полный зерна. Пока неясно, какая судьба зерновых, находящаяся на хранении в элеваторе. Если раньше все вывозилось хаотично, то с 1 августа со всех перевозчиков стали спрашивать письма о происхождении товара, в том числе зерна.

Ирина Барах свои херсонские предприятия не переоформляла, но пока и нет условий для такого переоформления в связи с отсутствием реестров. Все вопросы с россиянами помогает решать Сергей Цыганок, который тесно связан с семьей Анатолия Матиоса через своего отца и имеет выходы на оккупационную российскую власть.

Все эти действия по переписыванию и «перепрятыванию» бизнес-связей херсонских предприятий, очевидно, делаются, чтобы не попасть под действие ст. 111-1 п.4 УК Украины, а именно ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора. Наказание за это преступление – штраф до 10 000 НМДГ или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.