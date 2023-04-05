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Онлайн-казино Pin-Up продолжает работать в Украине, несмотря на ряд расследований об их возможных связях с РФ. И пока украинский рынок освобождают от других компаний, Pin-Up не включают в список санкций. По данным профильной комиссии они остаются в перечне 16 компаний, которые могут легально зарабатывать на азартных играх в сети.

Кому принадлежит онлайн-казино Pin-Up

Официально лицензию на азартные игры под брендом Pin-Up получила "Укр гейм технолоджи". Компания появилась незадолго до открытия игорного бизнеса в Украине – в 2021 году. К настоящему моменту уже активно обсуждали легализацию рынка. Также с компанией связано юрлицо "ПИН-АП", которым владела Марина Ильина. Она также дала комментарии от имени Pin-Up.

Издание Ain утверждало, что украинка Ильина переехала в Москву, якобы ее муж – россиянин Дмитрий Пунин. Вместе с ним они организовывали азартные игры в РФ. Это утверждение расследователи подтвердили тем фактом, что супругам принадлежит 50% Guruflow Team Ltd. Именно эта компания владела "Пин-Ап.ру".

Что интересно, в России Pin-Up начал работу до того, как запустился в Украине. То есть, фактически компания родом из РФ, однако впоследствии распространила свои франшизы в других государствах. В настоящее время российское казино принадлежит зятю премьер-министру РФ – Александру Удодову.

С украинского рынка казино вытесняют все российские компании. И теперь Pin-Up утверждает, что больше не имеет связей с российским рынком. Якобы на территории агрессора действительно работала франшиза, но теперь ее передали россиянам.

Действительно, еще в апреле 2022 года российским Pin-Up вместо Guruflow Team Ltd стал владеть родственник премьера РФ Михаила Мишустина, как пишет РБК, он был мужем сестры Мишустина. ЕО PIN-UP.UA Тарас Шурубор в комментарии журналистам заявил: "PIN-UP.UA является лицензированной украинской компанией, не имеющей никаких взаимосвязей с владельцами франшизы в других странах, включая Россию. Соответственно, сотрудники украинского офиса занимались и занимаются поддержкой исключительно украинского продукта".

Профильное издание Gaming Capital объясняет: от бизнеса в РФ связанные с украинской частью Pin-Up менеджеры действительно отказались. Но при этом никаких заявлений на российском рынке делать не стали. Кроме того, есть большой вопрос: как компанию могли продать находящегося под санкциями зятю Мишустина.

"А это (покупатель российского Pin-Up, – ред.), как известно, зять премьера России, находящегося под персональными санкциями Европы и США. Получить от него деньги за покупку компании и проверить такое "соглашение" – задача не из легких", - пишет издание.

Могут ли заработанные в Украине деньги попадать в РФ

Официально "Укр гей технолоджи" владеет Ярослав Фомицкий. Он с 2016 по 2021 год возглавлял ООО "Финэкспрессинвест", принадлежащее Игорю Фисуну - миноритарному акционеру "Окси Банк". Как пишет НВ со ссылкой на информированные источники, именно Окси банк казино использовали для схемы уклонения от налогов.

В апреле 2022-го, после расследований о Марине Ильине, компанию "Пин-Ап" оформили на Богдана Шияна. Именно он является официальным бенефициаром. А компанию переименовали в "Транитадевелопмент". Шиан зарегистрирован в городе Лебедин Сумской области (население менее 30 тыс. человек). Что интересно, в Лебединском районном суде есть несколько дел с упоминанием полного тески официального владельца переименованного "Пин-Апу".

Местный поставщик тока судился с ним из-за долга по коммуналке, кроме того, его в суде обвиняли в "нарушении общественного порядка", с ним судился ПриватБанка из-за кредита на 11 875 грн. То есть у человека, который якобы зарабатывает миллионы на казино, не было денег на то, чтобы платить за коммуналку и вернуть небольшой кредит "Привата".

Есть еще один вариант – на самом деле владельцы казино не изменились, а документы использовали подставное лицо. И если Pin-Up действительно скрывает официальных владельцев, остается вопрос, не достаются ли заработанные средства Марине Ильиной и ее мужу-россиянину, еще недавно официально владевшим и украинским казино, и российской дочерью-компанией.