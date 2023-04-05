Высший антикоррупционный суд начал досудебное расследование по делу №991/1587/23 против биржи Whitebit. На фоне сообщений о связях биржи с государством-агрессором и отмывании денег данное постановление суда является крайне резонансным.

Информация из ухвалы Высшего антикоррупционного суда Украины

Мы собрали все заявления о криптовалютной площадке в одном материале, чтобы выяснить, является ли Whitebit разводом для украинцев на самом деле. И что ожидает криптовалютный рынок в связи с подобными новостями.

Начало шторма

Первые предостережения начали появляться, когда пользователи биржи Whitebit стали рассказывать всю правду в отзывах на открытых агрегаторах, которые собирают оценки компаний.

Основные претензии к бирже касались заморозки активов и отключения возможности вывести средства на личные счета. С каждым днём таких сообщений стало появляться всё больше и больше.

Приводим пример одного из отзывов: «Поддержка начинает рассказывать различные небылицы, типа средства застряли в блокчейне и прочее, как оказалось средства перечисляются на их кошелек и не возвращаются, в общем компания занимается откровенным грабежом, не рекомендую пользоваться той компанией, могут тупо забрать средства безвозвратно».



Как установили журналисты с помощью специальных ресурсов, негативные отзывы на сайтах действительно были, но если зайти на страницы некоторых из агрегаторов сейчас, прочитать их невозможно. Это означает, что биржа или аффилированные с ней лица, просто удаляли отзывы с платформ.

Когда недовольство достигло критической отметки, на биржу обратили внимание общественные организации. Они и провели детальное расследование: имена теневых руководителей проекта, факты отмывания денег и отсутствие каких-либо лицензий на ведение деятельности.

Кто стоит за биржей Whitebit

Официально основателем и руководителем биржи числится 33-летний Владимир Носов.

Владимир Носов - один из основателей биржи Whitebit

Однако, по информации ОО «НОН-СТОП», которая занимается расследованиями незаконной деятельности депутатов, 60% активов принадлежит вовсе не людям из мира криптовалют, а семье украинского депутата Дмитрия Шенцева. Как утверждается в заявлении общественной организации, управляет делами биржи сын Дмитрия — Никита.

До недавнего времени он являлся депутатом Харьковского областного совета, но в феврале сложил полномочия. Представлял запрещенную пророссийскую партию «опзж». В 2023 году указом Президента его лишили украинского гражданства. Однако, без паспорта он не остался: по информации активистов, у Никиты есть российское гражданство.

Его отец Дмитрий также был народным депутатом Верховной Рады до сентября 2022 года. Сначала своего депутатского пути он представлял «партию регионов», затем «оппозиционный блок». В своей депутатской карьере отличился тем, что в числе 36 депутатов ВР в 2018 году голосовал против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. В 2022 году и вовсе пропустил все заседания Верховной Рады.

По версии ОО «НОН-СТОП», изложенной в расследовании, Никита является ключевым спонсором биржи Whitebit. Чтобы узнать схему отмыва денег, обратимся к информации журналистов.

Источники дохода спонсоров Whitebit

Бизнес-империя выросла на освоении бюджетных средств, приватизации лесных угодий, строительстве, торговле топливом, спиртом, табачной продукцией, контрабанде и даже спорте. Например, Дмитрий Шенцев удостоен звания первого вице-президента федерации бокса Украины.

Собранные деньги, как утверждают эксперты из организации, экс-депутаты выводят в россию и Европу через биржу Whitebit. На «легализованные» средства молодой Никита Шенцев, например, успел приобрести себе парк элитных авто на 1 миллион долларов, о чём сообщал в своих социальных сетях. Кроме машин, учредители биржи активно приобретали и недвижимость в Лондоне.

Таким образом Whitebit выступает фирмой-прокладкой, через которую экс-депутаты, покинувшие Украину, продолжают выводить деньги.



Схема простая, но эффективная: приобрести криптовалюту за наличку на Whitebit, полученную от незаконной деятельности, можно очень быстро и без каких-либо справок и подтверждения доходов. Вывод же производится на европейские или другие подставные счета и по сути, выглядит как доход от инвестирования. А значит, эти деньги уже считаются легальными и конкретное происхождение средств никого не интересует, да и установить подобный факт уже не представляется возможным.

Пиар и статистика: вся правда про Whitebit

Криптовалютная биржа регулярно проводит акции и вкладывает огромные средства в маркетинг. Официальный учредитель Владимир Носов раздаёт интервью Forbes и другим популярным СМИ, в которых заявляет о миллиардных оборотах компании и ведёт собственное шоу на YouTube-канале, где постоянно знакомит зрителей с командой биржи, обсуждает новости криптовалюты и продвигает Whitebit, вся правда о которой отличается от рекламной картинки.

Сейчас на его канале 85 000 подписчиков, а видео набирают, в среднем, 300-350 тысяч просмотров, что говорит о мощном маркетинге, вливании средств в распространение роликов или просто накрутку. Самые популярные видео и вовсе преодолевают показатель в миллион просмотров.

К рекламе привлекаются известные представители медиа Украины, которые, возможно, и не подозревают, что скрывается за красивой обёрткой, которую так активно продаёт миллионам Владимир Носов.

По данным ОО «НОН-СТОП», если бы компания действительно была прибыльной и могла бы обеспечить реализацию собственной стратегии, что не затрагивало бы интересы пользователей, возможно, никто и не поднял бы шум. Однако кроме использования биржи в качестве транзитного пункта для вывода средств, в том числе в россию, Whitebit позволяет себе распоряжаться активами клиентов на своё усмотрение. Токеномика проекта и вовсе поражает экспертов.

По их оценкам, компания удерживает 95% токенов в своей собственности, что позволяет искусственно регулировать стоимость актива и влечёт за собой риск обвала в случае, если главный бенефициары захотят закрыть биржу одним своим решением.

Юридически Whitebit представляет из себя группу компаний — зарегистрированных как в Украине, так и за пределами страны. На территории Украины это ТОВ «Смарт 2019», ТОВ «ЭТОМИК ГАНС РЕКОРДС», ТОВ «ВАЙТ ДИДЖИТАЛ», ТОВ «ДИДЖИТАЛ СТРАТЕДЖИС» и ряд юридических лиц, а также ФОПов. За границей же биржа соткана из Эстонской WHITEBIT Financial company OU, британской Whitebit Solutions LLP и одноименным юридическим лицом на Сейшельских островах. Однако ни одна из перечисленных компаний не обладает лицензией, которая позволяла бы работать ей в качестве биржи и управлять цифровыми активами пользователей.

Всё это влечёт за собой риски для людей, которые и так регулярно сталкиваются с обманом и не могут пользоваться своими средствами на бирже.

За правовой оценкой деятельности биржи ОО «НОН-СТОП» уже обратились в ряд государственных служб и министерств: Службу безопасности Украины, Бюро экономических расследований, Офис Генерального прокурора, Министерство финансов и другие инстанции.

В итоге мы получаем уклонение от уплаты налогов и манипулирование пользователями биржи, которые могут в один день потерять свои деньги, если они попадают на кошельки биржи Whitebit.

Что будет с Whitebit дальше?



Активисты общественной организации уже выпустили ряд заявлений и публикаций в социальных сетях, подготовили расследование и просят компетентные органы расследовать факт того, что пророссийские экс-депутаты, имеющие гражданство российской федерации, продолжают использовать биржу Whitebit для вывода незаконно полученных средств.

Представители ОО «НОН-СТОП» предлагают установить полный круг лиц, причастных к инвестированию в активы биржи, а также проверить основных бенефициаров.

Если в результате расследования подтвердится не только факт отмыва денег, но и использования средств украинцев в интересах реальных владельцев биржи, Whitebit может ждать запрет на осуществление деятельности. Как полагается в таких ситуациях, деньги пользователей может никто не вернуть.

Поэтому мы будем внимательно следить за ходом расследования, в частности, того, что касается постановления Высшего антикоррупционного суда Украины.

Если все подозрения подтвердятся, биржа будет признана организацией, аффилированной с государством-агрессором, а деятельность пророссийских экс-чиновников признана незаконной.

В свою очередь, просим наших читателей внимательно изучать проекты, связанные с любыми деньгами, прежде чем отдавать свои средства. Иначе, как показывает практика, можно лишиться всего.





Текст подготовлен: ОО «НОН-СТОП»