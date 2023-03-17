Об этом пишет портал Народная Правда. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованные посторонними информационными ресурсами.

В Украине – весна и новый директор Национального антикоррупционного бюро. Причем Семен Кривонос пришел в НАБУ прямо из кресла главы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства. Структуры, которые дают "зеленый свет" для любого строительства в Украине.

Имея такой опыт, накопив знания, Кривонос бесспорно понимает, как работает система. Следовательно, став главой НАБУ, он просто обязан наконец-то навести порядок на строительном рынке. Было бы даже логично, если он начал свою деятельность на новой должности именно по уничтожению строительной мафии. Мы, в свою очередь, готовы помочь разобраться в мутных строительных схемах начиная со столицы.

Глава 1. Схематозники в кабинетах

Как ни странно, но коррупционные связи в кабинетах киевской власти проще и нагляднее всего изобразить именно в виде графической схемы. Что мы сделали?

Центральное место в схеме строительной мафии Киева занимает Денис Комарницкий . Именно он через своих подручных и ставленников курирует все профильные департаменты КГГА, комиссии Киевсовета и коммунальные предприятия.

Также важной фигурой в схеме есть правая рука Кличко, который обеспечивает Комарницкому коммуникацию с мэром столицы Виталием Кличко и силовым блоком. Что позволяет коррупционной системе функционировать беспрепятственно.

Для учета застройщиков и аккумулирования черного нала на строительстве в городе работает разветвленная система бэк-офисов . В части их главной функцией является непосредственно прием денег за прохождение всех кругов разрешительного ада. Остальные ориентированы на общение с заказчиками и первичную обработку документов. В этих бэк-офисах есть ряд интересных личностей, а занимается их работой Елена Марченко . Она – депутат Киевсовета от “Батькивщины”, член Земельной комиссии, а главное – правая рука самого Комарницкого.

Все заинтересованные люди в Киеве знают, что бэк-офисы существуют. Следовательно, и для НАБУ узнать их адреса и имена их сотрудников – не проблема. К тому же если у правоохранителей возникнет желание разобраться в теме, то всегда можно пообщаться с Марченко – она просто источник полезной информации, и по схеме видно, почему. Ведь именно из-за Елены Марченко Денис Комарницкий осуществляет негласное руководство департаментами и комиссиями, вовлеченными в строительную схему.

И первым звеном в этой схеме является Департамент градостроительства и архитектуры КГГА . Потому что именно он выдает градостроительные условия и ограничения (ГУО), без которых не может начаться строительство в столице. Вся коммуникация с Архитектурой ведется непосредственно Марченко. Именно она заходит сюда нарезать задачу директору департамента, главному архитектору Киева Александру Свистунову и начальнице управления регулирования застройки города Валентине Святыни, непосредственно издающей ГУО. Департамент и его работа полностью на контроле Марченко.

Также она курирует и Департамент земельных ресурсов КГГА – в тесном сотрудничестве с заместителем мэра Петром Оленичем . Координирующий работу этого департамента как профильный заместитель Кличко.

Кстати, буквально на днях Оленич дал большое интервью, где цинично рассказал, что он – борец за землю киевлян и главный благотворитель по земельным вопросам. Хотя на самом деле ни одно решение по земле не проходит мимо него и весь земельный дерибан столицы – на его совести. Еще один "перл" из интервью - с Комарницким он якобы познакомился год назад. А как многочисленны корпоративы, где они тусовались вместе, о чем знает весь столичный рынок? Как же его посещение бэк-офисов Комарницкого, в частности, в IQ Business Center?

Но вернемся в Земельный департамент. Его функция – готовить все документы для рассмотрения профильной Комиссией Киевсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений . Которая среди прочего занимается землеотводами, являющимися важным этапом для любого строительства.

Возглавляет Земельную комиссию Михаил Терентьев . Он же организует все "шкурняки" дерибаном земли киевлян. В общем, курирует этот процесс также Комарницкий через Марченко, однако здесь есть интересы еще двух групп влияния. Первая представляет интересы застройщика Андрея Вавриша через народного депутата от "Слуги народа" Вадима Струневича, неформально занимающегося городской организацией СН. Вторая представляет интересы Европейской солидарности в лице Игоря Кононенко, Алексея Засенко и Сергея Березенко через депутата Киевсовета от ЕС Владимира Прокопива.

Решение о начале строительства принимает Департамент государственного архитектурно-строительного контроля КГГА , он также контролирует его ход и соблюдение законодательства в процессе.

Раньше эта кормушка была единоличной вотчиной известных братьев Горовых, однако те времена давно прошли, и насколько они теперь вовлечены в схему – вопрос открыт. Но что доподлинно известно, что сейчас Департамент курирует тот же Комарницкий через ту же Марченко и заместителя мэра Вячеслава Непопа , также в целом подконтрольного Денису Сергеевичу. Вспомните хотя бы ту знаменитую аудиозапись их "теплого общения", где Комарницкий на чем свет стоит с матерями и угрозами отчитывается в этом чиновнике. Коммуницируют Непоп и Марченко с департаментом через его директора Оксану Попович.

Отдельно стоит упомянуть Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА . Именно он отвечает за строительство всех крупных коммунальных объектов, где воруют самые большие суммы. Функцию куратора от Комарницкого здесь выполняет Непоп, и не зря. Пусть этот коррупционер со стажем уже не молод, но хватки не потерял. Он отлично знает все схемы и работает на своего хозяина максимально эффективно. Обеспечивая полный контроль над такими "жирными" КП, как "Спецжилфонд", "Жилинвестстрой-УКБ", а также Дирекцией капитального строительства и реконструкции "Киевстройреконструкция".

Глава 2. Мафиози строительного рынка

Мы не зря упомянули "мафию", потому что все участники строительного рынка столицы являются по сути большой, пусть и разношерстной, семьей. И строительство в городе – семейный бизнес, где каждый другой друг-брат-сват.

Пройдемся для начала самыми громкими именами, которые на слуху у всех киевлян и работать по которым НАБУ и другим правоохранительным органам будет проще всего из-за большого количества информации о них.

Дмитрий Исаенко – главный строительный ньюзмейкер страны последних дней. Благодаря резонансу в СМИ отдаем ему почетное первое место. А все потому, что он уже получил подозрения от НАБУ! Правда, пока по одному эпизоду… Но для народного депутата от ОПЗЖ это явно еще не вечер. Как и для его компании Perfect Group, строительства которой пока работают, но надолго ли?

Партнеры Исаенко – Влада Молчанов, Игорь Кушнир и Вадим Столар. Но обо всех по порядку.

Не менее почетное второе место по-джентльменски отдаем Владе Молчановой - железной леди, которая в свое время выиграла войну с Юрой Енакиевским за рынок "Столичный". Совладелец Stolitsa Group, Novus строит много и поэтому является активной участницей схем. Во многих объектах является партнером того же Исаенко, Кушнира, Столара и Комарницкого.

Также до конфликта с Юлией Тимошенко курировала киевскую "Родину" - пока две львицы не поссорились за распределение потоков.

Игорь Кушнир - несгибаемый глава "Киевгорстроя". На данный момент – один из крупнейших игроков рынка, соответственно – самый большой пополнитель черной кассы для строительной мафии. "Любимый" инвесторов "Укрстроя", которым он достраивает жилплощадь после краха последнего.

Старый партнер и друг Столара. Также есть информация, что его сейчас стригут Комарницкий и кум мэра. Не чужд и политик – является совладельцем городской Родины через Владимира Слончака и Юрия Зубко.

Вадим Столар – бывший смотрящий за Киевом, как и Исаенко – нардеп от ОПЗЖ, правда, пока без подозрения, но обыски у него уже были. Его ассоциируют с компаниями ENSO и bUd development, в связи с чем возникают проблемы с правоохранителями.

До 2019 года дела в городе у него шли очень хорошо, чего не скажешь о сегодняшней ситуации. Все потому, что у Столара есть личная рознь с Кличко и Комарницким. Как меняются времена – за несколько лет до того мэр Киева публично поздравлял его с днем ​​рождения…

По нашей информации, партнерами Столара являются Кушнир, Молчанова, Исаенко, а кумом и другом Степан Черновецкий.

Денис Комарницкий и ближайший мэр соратник – Бонни и Клайд современной строительной мафии столицы. Комарницкий – ее непосредственный куратор. Человек, без которого в Киеве не выдаются разрешительные документы. В обмен на это он забирается во все застройки, параллельно пополняя черную кассу. И с 2019 года имеет долю во всех постройках города. Кум мэра в свою очередь обеспечивает коммуникацию с мэром и силовиками.

Связаны со всеми, а все связаны с ними. Также на счету Комарницкого символ киевской коррупции – Подольский мост, генподрядчиком на строительстве которого выступает его компания Эко Буд Трейд.

Владимир Зубик – один из самых ожесточенных беззаконников и друг Комарницкого. Благодаря этой дружбе ему удалось протащить через все инстанции множество крайне сомнительных объектов с нарушением всех законодательных норм. Строительство "Интергал-Буда" Зубика вызывают едва ли не самые большие протесты среди активистов, именно потому, что кладут на законодательство особенно дерзко.

Способствует этому, конечно, самое близкое знакомство и партнерство Зубика с Комарницким.

Андрей Вавриш – сам себе режиссер в строительной сфере. Поскольку, являясь заместителем начальника Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, выдавал градостроительные условия и ограничения своей компании Riverside Development, позже переименованной в SAGA Development.

Вавриш является партнером Исаенко. А также, как говорят, имеет определенную "крышу" под куполом Верховной Рады в лице ряда депутатов и является куратором городской ячейки "Слуга народа".

Игорь Никонов – икона кумовства киевского строительного рынка. Он одновременно и бывший заместитель Кличко и его друг и его кум. Его KAN Development – ​​крупный игрок на рынке. Не любит скандалы, но любит застраивать заповедные зоны.

Партнер Черновецкого, вместе с которым они застраивают ландшафтный заказник в Голосеевском районе. И тоже кум Столара.

Братья Андрей и Александр Насиковски – Лелек и Болек строймафии Киева. Законность объектов их девелоперской группы компаний DIM тоже под вопросом. Но главные проблемы у братьев не потому, что они попали в немилость к Кличко и Комарницкого.

А все потому, что один из братьев, по нашей информации, тоже кум Столара, избивший с мэром горшки.

Василий Хмельницкий, Валерий Кодецкий и Андрей Иванов – специализируются на деиндустриализации, скупают госпредприятия с большими участками земли, банкротят и разваливают, а на их месте возводят ТРЦ и ЖК. Так появились "Новопечерские липки", большие постройки в Святошинском районе. А вишней на торте стал отвод у государства завода Большевик в 2021 году. Его тоже планируют активно застроить. Партнером в этом проекте является Степан Черновецкий.

Игорь Кононенко, Алексей Засенко и Сергей Березенко – старая коррупционная гвардия Петра Порошенко. В свое время Кононенко был его "серым кардиналом", а Березенко руководил Госуправлением.

Пока они, как и всегда, выезжают за счет админресурса своей любимой партии "Европейская солидарность". Проталкивают нужные им решения и влезают в части разных строек через верного вассала Владимира Прокопива, ту же Земельную комиссию и депутатов Киевсовета от ЕС. За эту коммуникацию отвечает Засенко.

Ростислав Мельник (компания "Риэл") – львовский застройщик, активно расширяющий свою империю на Киев. Уже с успехом строит в столице, а все потому, что он очень хороший друг Комарницкого. И хотя все его строения идут в нарушение закона и по полному произволу, своих целей благодаря этой дружбе он достигает.

Десант нардепов . Выделяем их в отдельный блок, поскольку оба совмещают работу в Верховной Раде со строительным бизнесом, что, мягко говоря, само по себе уже не вполне законно.

Андрей Стрихарский был известным проходимцем еще до депутатства. Пока же народный депутат от "Слуги народа" пытается соединить мандат и строительный бизнес. Никак не может определиться, депутат или крупный строитель, из-за чего страдает и он, и его объекты. По этой причине сейчас активный участник рынка не является, но есть ряд подконтрольных ему объектов, на которые НАБУ стоит обратить внимание.

Андрей Пузийчук – тоже народный депутат, но уже от “Батькивщины”. В его портфеле есть ряд проблемных строек, сейчас он испытывает трудности с финансированием. Поговаривают, что в этой связи бросает инвесторов, которые уже уложились в строительство.

Есть еще ряд мелких застройщиков, которыми тоже нужно будет заняться и проверить наличие коррупционного следа при получении разрешительных документов. Это Степан Черновецкий, Дмитрий Андриевский (ZIM Capital Group), Петр Шилюк, Сергей Кучер, Николай Негрич, Артур Мхитарян, Сергей Пилипенко (группа Ковальская).

И наконец правоохранительным органам подсказываем: для того чтобы раскрутить этот змеиный клубок столичной мафии, сначала стоит пригласить к себе в ведомство – не на чай, а на допрос! – некоторых депутатов Киевсовета, а также сотрудников жирных департаментов. Причем не только нынешних, но и бывших, например, Юрия Тация, Вадима Шейко и Константина Федотова. Они много интересного расскажут…

Вместо эпилога. Так почему же, хотя все знают, что происходит на строительном рынке Киева, но почему до сих пор нет ни одного успешного кейса у правоохранителей? Очень надеемся, что им удастся наконец-то победить строительную мафию и наказать виновных по закону!