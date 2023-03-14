Военный психолог Татьяна Есина объяснила, что в ситуации, когда сегодня женщина с детьми за границей, а мужчина в Украине, потому что война, главное – поддерживать взаимосвязь.

Об этом она рассказала в программе «Разные люди».

Как отмечает эксперт, сегодня мы столкнулись с той проблемой, что из-за войны в значительной степени разрушаются семьи, ведь часто женщины с детьми в целях безопасности выезжают за границу, а мужчины, помогая им, остаются здесь и пытаются продолжать поддерживать коммуникацию, помогать финансово, сохранить взаимосвязь.

«Если культура этого взаимодействия была до войны, люди в семье очень были близки и смогли сохранить эту мощную связь, близкую связь, то все у них будет в дальнейшем нормально, хорошо и т.д. Если до войны были в отношениях с семьей проблемы, то они вылезли все на поверхность», - подчеркивает Татьяна Есина.

По словам психолога, ситуация складывается тяжелая, ведь женщины видят для себя и детей выезд лучшим путем, а мужчины остаются в Украине и скучают по семье, если они не воюют, то работают и обеспечивают своих родных заграницей.

«Как психологи советуют? Продолжайте общаться. Важно, что этот путь друг к другу должен быть и с этой стороны, и с той. То есть женщина, которая с детьми находится там, в безопасности, должна разговаривать со своими детьми и говорить, что отец находится в Киеве или где-нибудь в Украине, он вас любит, мы семья, давай позвоним, расскажем», – объясняет Татьяна Есина.

Как сообщала Politeka, Спивак сообщил, что Иран и Саудовская Аравия возобновили дипломатические отношения.

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