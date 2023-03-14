Военный психолог Татьяна Есина рассказала, что, когда идет война, многие имеют тревожные мысли, а бороться с ними нужно простыми вопросами о том, что ты можешь изменить.

Об этом она рассказала в программе «Разные люди».

По словам психолога, тревожные мысли во время войны часто появляются и у обычного человека, который не то, что перенасыщен новостями, но просто начинает себе что-то надумывать, и с этим нужно бороться.

«Тогда такой вопрос себе задать: что, собственно, я именно сейчас глобально могу изменить в это время, когда я нахожусь дома в Киеве или в Полтаве, Хмельницком? Что я сейчас как человек могу сделать глобально для всего государства? Ничего. Уже мысли немного начали меняться», - объясняет Татьяна Есина.

Если же человек переживает за другого, близкого для себя человека, рассказывает он, то нужно спросить себя, что я конкретно сейчас могу для него сделать или уже сделал – помощь, обеспечение безопасности? Эксперт подчеркивает, что, когда есть вопросы, то есть и ответ. Тем не менее, добавляет она, есть нескончаемый процесс надумывания, что можно было сделать по-другому, почему этого не сделано.

«Что делать? Я сделал все, что мог. Если я ничего не сделал, то я могу сделать завтра. Сделайте себе план и отдыхать, что я могу сделать завтра для этого близкого, и прописать. То есть есть план, написали, забыли. Все, вы уже не думаете об этом», - заключает Татьяна Есина.

Как сообщала Politeka, Есина рассказала, что россияне живут в антигуманных ценностях.

Также Politeka писала о том, что Есина рассказала, что наши бойцы на фронте сегодня очень объединены.