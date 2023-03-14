Военный психолог Татьяна Есина рассказала, что наши бойцы на фронте сегодня очень объединены, нужно напоминать им, что они нужны государству, своим женам и детям.

Об этом она рассказала в программе «Разные люди».

Как рассказывает эксперт, если говорить о наших военных на фронте, то у них много сил, объединяющих всех ребят, нужно только надеяться и верить, что эта сила никуда не исчезнет.

«Моя задача какая, когда я с ними общаюсь? Доказать, что война закончится, и они сделали очень серьезный, весомый личный выбор. То есть сам человек сделал выбор. Но война закончится, вы должны вернуться, потому что вас ждут. Вас ждет государство, вы нужны государству», – объясняет Татьяна Есина.

По ее словам, это очень тонкий момент – дать понимание, уверенность, что он нужен будет всегда. То есть констатирует психолог, нужно объяснять, что каждого бойца ждет жена, дети. Кроме того, добавляет гостя программы, если они не будут понимать друг друга, поддерживать, это все рассыплется и им некуда будет возвращаться.

«Некоторые ребята понимают, что мы здесь живем обычной жизнью. Но ведь мы все знаем, сколько надо гражданских на нужды одного военного: 5-6, иногда и больше», - подчеркивает Татьяна Есина.

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