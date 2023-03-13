Военный психолог Татьяна Есина рассказала, что россияне живут в антигуманных ценностях, в их мире человеческая жизнь не ценится, важно наличие посмертных выплат.

Об этом она рассказала в программе «Разные люди».

Как рассказывает гостья программы, она как психолог очень хотела бы пообщаться с российским военнопленным. Такого опыта, отмечает эксперт, у нее еще не было, но это было бы интересно даже не в том плане, почему они пришли воевать в Украину.

«Я, конечно, немного понимаю, потому что там такой бэкграунд, там такие ценности, там такое дно… Какие-то элементарные, простые разговоры с родителями, с матерями, как они общаются, какие ценности – забрать, изнасиловать, сделать что-нибудь такое плохое», - объясняет Татьяна Есина.

В то же время украинские военные, отмечает она, общаются со своими родными совсем иначе, мило и любо. А от того, как живут россияне, в какой системе координат, пропаганде, с какими ценностями, подчеркивает психолог, просто волосы дыбом встают, потому что там царит полное неуважение к человеческой жизни, она ничего не стоит, она обесценена.

«Приехал в цинке – и что, деньги получили или не получили. А что человек погиб, что у него нет будущего, что у него не будет уже детей… Не хочу о них говорить, надеюсь, что все они будут наказаны», - заключает Татьяна Есина.

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