Волонтер Юрий Голик поделился на своей странице в Facebook видео от аэроразведки "Фалькон" из окрестностей Бахмута. На нем изображена прицельная работа украинской артиллерии по одной из групп российских окупантов, которая накапливалась в разрушенном хозяйственном объекте.

По словам Юрия Голыка, враг наращивал силы для очередного штурма позиций Вооруженных сил Украины. Благодаря постоянной работе воздушной разведки их планы не реализовались.

Авиаразведка «Фалькон», которой мы постоянно помогаем и недавно передали пять беспилотников Mavic 3, не допустила развития штурма. Авиаразведка и артиллеристы отработали по точке уборки кафиров и превратили ее в точку разборки”, – написал волонтер.

Голик также сообщил, что вместе со спортменом Сергеем Стаховским приобрели очередную партию БПЛА DJI Mavic 3 , которая в ближайшее время отправится на помощь нашим военным.





