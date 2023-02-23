Волонтер Юрий Голик опубликовал на своей странице в Facebook фото и видео , на котором снайперы Добровольческого подразделения в "Хартия" готовятся к уничтожению врага из стрелкового оружия.

В январе Юрий Голик вместе с теннисистом и виноделом Сергеем Стаховским передали добровольческому формированию Харьковской общины, входящей в 127 бригады ТРО и выполняющей боевые задачи на донецком направлении, снайперские винтовки.

По словам Юрия, это оружие уже прошло тестирование бойцами и помогает им уничтожать врага на востоке нашего государства.

Для полного превосходства над врагом, нашим военным нужна как тяжелая техника, так и стрелковое оружие. Этот запрос до сих пор поступает от разных бригад. Наша задача – максимально быстро эти запросы закрывать”, – говорит волонтер.

Голик добавил, что вместе со Стаховским они также заказали для Хартии дроны, которые вскоре прибудут в добровольческое подразделение.

Напомним, ранее Голик вместе с волонтером Александром Карпюком передали 35-й отдельной бригаде морской пехоты снайперские винтовки.