Украинские военные дали отпор российской пехоте на сватовском направлении, которая наступала под прикрытием бронированной техники в количестве трех единиц. Полное видео, на котором наши бойцы останавливают врага во время этого наступления, опубликовал на своей странице в Facebook олонтер Юрий Голик.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, также обнародовавший в Facebook это тяжелое сражение, отметил, что той же ночь с помощью дронов и ювелирной работе военных все три БМП удалось уничтожить.

Уже ночью эти три БМП были уничтожены. Горели, как обычно, красиво. Юрий Голик, Ваши дроны пригодились. Наши защитники – ГЕРОИ. Никогда не забывайте, кто борется за нашу Луганщину!”, – написал Сергей Гайдай.

Как отметил Юрий Голик, ранее он вместе с Сергеем Стаховским передали бойцам партию дронов, ежедневно применяемых при выполнении боевых задач. Волонтеры готовят закупку новых БПЛА, которые отправятся на помощь ВСУ в самые горячие точки.