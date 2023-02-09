Украинские военные, несмотря на постоянное давление оккупантов, продолжают филигранно выполнять свою работу на Бахмутском направлении. Волонтер Юрий Голик на Facebook странице поделился видео от 239 батальона 129-й отдельной бригады ТРО, на котором изображена слаженная работа оператора дрона и военной техники.

По словам Голыка, первую партию беспилотников он и его коллеги отправили на фронт в конце февраля прошлого года. Тогда эта техника помогла нашим бойцам на киевском, харьковском и криворожском направлениях.

На своей странице Голик регулярно отчитывается о направленной помощи разным бригадам и спецподразделениям. Одна из последних партий дронов отправилась в 92-ю бригаду в Донецкую область.

“Mavic – это наши глаза на этой войне. Мы сейчас не представляем свою победу без этих устройств”, – говорит военный 92-й бригады.

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