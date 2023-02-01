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Марьянское месторождение – это государственное месторождение известняка национального значения, пишет издание My.новини.

Геологи его изучили еще в 1963–1973 годах и пробурили там 177 скважин. Находится оно в Криворожском районе Днепропетровской области и хорошо исследовано. Известняк на этом месторождении – материал для производства цементного сырья.

История давления ООО "Ферромет1" на государство началось еще в 2018 году. Тогда компания подала в Госгеонедр заявление о получении специального разрешения на пользование недрами Марьянского месторождения известняков в обход открытого аукциона. Пакет документов был представлен с рядом ошибок, что обязывает чиновников Службы вовремя вернуть его заявителю. Если сроки не соблюдены, срабатывает механизм типа "молчаливого согласия" на предоставление лицензии. По странному стечению обстоятельств руководство ДХС забывает предоставить аргументированный отказ, предоставив возможность в дальнейшем давить на государство за счет лояльных к компании судов.

9 сентября 2019 года ООО "Ферромет1" обратилось в Запорожский окружной административный суд с заявлением об обязательстве ДХС о выдаче спецразрешения на основе поданной ими апробации. Судья удовлетворил иск "Фероромет1", а Госгеонедрам запретил проводить аукцион и сделал невозможным получение специального разрешения любым другим лицом кроме них.

После вынесения решения у работников канцелярии суда обнаруживается коллективная амнезия и Запорожский окружной административный суд не отправляет свое решение в адрес Госгеонедр. Это не позволило государственному учреждению подать апелляционную жалобу, потому что законные сроки прошли.

Чтобы защитить государственные интересы и преодолеть коррупционные схемы, 19 декабря 2019 г. в Кодекс Украины о недрах по инициативе Романа Опимаха вносятся изменения, предусматривающие выдачу специальных разрешений на пользование недрами только через проведение аукционов.

В феврале 2020 года Кабинет Министров внес изменения в законодательство, убрав с п.8 Постановления №615 "О порядке предоставления спецразрешений на пользование недрами" возможность получения спецразрешения без аукциона на основании проведенной апробации.

Таким образом, законодательство в области недропользования претерпело значительные изменения. На смену коррупционным механизмам пришли европейские стандарты. Казалось, что на этом неприятная история должна закончиться, потому что основания для незаконной выдачи спецразрешения ООО "ФерроМет1" за счет апробации отсутствуют. Но случилось не так, как предполагалось.

Согласно данным You Cоntrol, ООО "Ферромет1" связано с Ринатом Ахметовым, который лоббирует интересы компании в судах, добиваясь выдачи спецразрешения незаконным способом.

Де-юре, бенефициарным собственником и руководителем ООО "Ферромет1" и ряда юридических лиц, а именно "Орион Меритайм", "Кераммеханизация", "Керамстроймеханизация", "Надра Стрим" является Наталья Александровна Куркова. В течение 15 лет она работает на группу компаний UMG Investments Рината Ахметова. Об этом она открыто отмечает в своем профиле в Facebook. Именно через нее Ахметов контролирует ООО "Ферромет1".

В течение полутора десятков лет Наталья Куркова была менеджером среднего звена в UMG Investments. Тот факт, что она вдруг нашла большую сумму средств, чтобы открыть и осуществлять успешную предпринимательскую деятельность компаний, тем более сверхдобывающих, свидетельствует о том, что она фиктивный руководитель в этих компаниях. Ею воспользовались для решения определенных корпоративных задач. В частности, получение месторождения за бесценок без открытого аукциона. А в случае заинтересованности правоохранительными органами всегда можно слить менеджера среднего звена.

К сведению!: "ФерроМет1" пытается вне аукциона - вопреки законодательству и лучшим мировым практикам - забрать Марьянское месторождение

Что не так со способом получения спецразрешения из-за апробации?

Апробация на простом языке: предварительная теоретическая разведывательная оценка месторождения. Вроде теоретического предположения без имеющейся конкретной информации о нем. На практике это когда недропользователи берут за основу материалы, наработанные геологами и другими специалистами отрасли еще советских времен или других предыдущих лицензиатов, делают теоретические дополнения, которые не несут экспертной нагрузки – то есть информация, которая добавлялась, не могла качественно повлиять на перспективу экономических расчетов, оценки качества ископаемого, сроков добычи и т.п.

Понимая это, государство отказалось от апробации и ввело международные стандарты – проведение прозрачного аукциона. После него предприниматель должен проводить качественную геологическую разведку, изучать месторождение, вкладывать в его изучение/разработку/добычу средства. И только тогда можно рассчитывать на то, что украинские недра будут использоваться рационально и каждый из нас извлечет выгоду в виде отчислений в местные и государственные бюджеты. А это развитие социальной инфраструктуры, построение предприятия и создание рабочих мест, разветвленная логистика, наполнение пенсионного фонда за счет налоговых сборов и т.п.

Какую игру ведет ООО "Ферромет1":

Во-первых: ООО "Ферромет1" прилагает максимум усилий, чтобы не идти на прозрачный и открытый аукцион с целью продажи спецразрешения на добычу недр. А использует влияние на суды, которые могут обеспечить ему преимущество перед законом.

Заметим, что согласно выводу Верховного суда от 21.12.2021 по делу No 826/6873/16, Госгеонедра не имеют законных прав для предоставления спецразрешения на основе действующих ранее нормативно-правовых документов. То есть руководствоваться действующим ранее законодательством нельзя. Верховный суд этим и еще рядом судебных решений по аналогичным делам пришел к выводу, что Госгеонедра должны руководствоваться тем законодательством, которое действует на момент принятия решения. То есть предоставление спецразрешения на основе апробации – невозможно!

Во-вторых: Руководство компании настаивает на получении спецразрешения без аукциона, на основе апробации. Как отмечалось выше, это грубое нарушение Законодательства, в частности, Кодекса Украины о недрах и постановлениях Кабмина №615. 25 февраля 2021 года Кабмин признал апробацию несправедливым и непрозрачным способом получения права на пользование украинскими недрами. Но "Ферромет1" неоднократно оспаривает возвращение документов от Госгеонедр и его приказ об отказе в выдаче специального разрешения, придумывая все новые основания и обстоятельства.

Вместе с этим был согласован лот для включения в перечень участков, которые готовятся к выставлению на продажу путём электронных торгов. С того дня в Госгеонедра уже поступило 11 заявок от компаний, готовых побороться гривной за это месторождение.

В частности, своими действиями Ринат Ахметов хочет лишить государство наполнять бюджет, который, в первую очередь, тратится на социальные вопросы: выплата зарплат, медицинское обеспечение больниц, ремонт дорог. А в период войны - дополнительные инвестиции в бюджет - спасенные жизни военных, лечение и реабилитация раненых, помощь их семьям. По предварительным оценкам рынка стоимость этого месторождения на аукционе может вырасти до 1 млрд грн.

В-третьих: согласно заявлению "Ферромет1" и указанным координатам, общество планирует прорабатывать не все месторождение, а только его часть. Это указывает на нерациональное использование недр и нарушение действующего Законодательства! Это делается только для того, чтобы заплатить в бюджет как можно меньше. Конфигурация участка, на который хочет получить разрешение ООО "Ферромет1", фактически блокирует возможность получения другими компаниями доступа к Марьянскому месторождению на аукционе.

В-четвертых: ООО "Ферромет1" также искусственно снизили количество запасов полезных ископаемых, когда вторично подавали соответствующий протокол государственным учреждениям. Так, в 2017 году компания указала почти 35.6 млн т (протокол 3964), а за два года – в 2019 - количество известняка на той же площади почему-то уменьшилось вдвое и составило почти 18,6 млн т. (протокол 4945). Все заявки на аукцион поступили и Минприроды согласовало выставление на аукцион полноценного месторождения с объемом запасов 132 млн. тонн, что в 7 раз больше, чем хочет получить ООО "Ферромет1".

Опять же, понимая, что апробация это теоретическая работа с материалами геолого-разведочных работ предыдущих недропользователей и государства – ни уменьшение площади, ни тем более уменьшение запасов не имеет никаких подтверждений или аргументаций. В этом случае государственный бюджет гарантированно недополучит средства за продажу спецразрешения, а потенциальный владелец спецразрешения присвоить ископаемые не заплатив за них.

Исходя из вышеперечисленного, " Ферромет1" не готова брать на себя всю ответственность перед государством (читайте - украинским обществом), и финансовую в частности. Компания вопреки закону, обманным путем хочет получить спецразрешение, нерационально использовать недра, о чем частичная проработка месторождения как раз и свидетельствует. Так, компания хочет заплатить чуть более 6 млн гривен (потому что отметило меньшие запасы известняка, чем есть на самом деле), вместо 43 млн гривен. И здесь нужно понимать, что это стартовая цена стоимости спецразрешения. Ибо на аукционе от этой суммы только стартовали бы торги.

Справка:

1. Для учета первоначальной стоимости спецразрешения для аукциона берутся запасы всех протоколов ГКС, которыми ставились на баланс запасы известняка.

2. Примерное количество добывающих запасов на Марьянском месторождении составляет 132,3 млн т. Согласно постановлению стартовая цена на аукцион будет почти 43 млн гривен.

3. Расчет следующий: 132328400 (количество запасов) * 115,8 (цена за тонну известняка) * 0,0028 (коэффициент перехода) = 42 906 160,4 грн.

И это только стартовая цена, не считая ценовых предложений участников аукциона.

По инсайдерской информации, в кулуарах недробизнес обсуждает готовность заплатить за лицензию несколько сотен миллионов гривен. Более того, из открытых источников известно, что руководство предприятия "КривойРогЦемент" заявляло, что готово за участок Марьянского месторождения оплатить на аукционе в Госбюджет 1 млрд.грн.

Вместо резюме и патетики: 31 июля 2020 года НАБУ и САП сообщили шести лицам о подозрении в организации схемы, по которой ООО "Аркона Газ-Энергия" получило право на пользование недрами Свистунковско-Краснолуцкого газоконденсатного месторождения (Полтавская обл.) за искусственно заниженной стоимостью. Опять же после смены руководства Госгеонедр.

В результате государство не получило почти 197 млн грн, которые общество должно было заплатить за получение спецразрешения на пользование недрами. Тем не менее, поскольку указанная схема с занижением стоимости специальных разрешений была разоблачена детективами, злоумышленники из Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых (ГКИ), Государственной службы геологии и недр Украины в сговоре с разработчиком документации и бенефециаром (Ринатом Ахметовым) заинтересованного общества "усовершенствовали уже известную преступную схему.

Важно понимать, что ООО "Ферромет1" сфальсифицировало информацию, что якобы именно они осуществили разведку Марьянского месторождения известняков и благодаря нарушению законодательства - ст.209 УК Украины - легализация имущества, приобретенного преступным путем -, стали претендентом на получение спецразрешения на пользование недрами вне аукциона.

К сведению авторов сделки: за это преступление можно попасть за решетку до 15 лет с конфискацией имущества. Ибо речь идет о преступлении, совершенном организованной группой и/или в особо крупном размере.

Схему разработали совместно с ООО "Геопроф" и подали чужие достижения за свои в отчете апробации.

Таким образом, как и в случае с газовым месторождением, где компания "Аркона Газ-Энергия" в сговор с должностным лицом ГКС, подделав определенную документацию, чтобы получить спецразрешение вне аукциона (о чем свидетельствует расследование НАБУ и САП), так и в случае с Марьянским месторождением известняка, ГКС в сговоре с заказчиком Ринатом Ахметовым занизили стоимость специального разрешения в разы.

Вместо минимальной/стартовой стоимости лицензии почти 43 млн грн, за пользование этими недрами государство получит в семь раз меньше - чуть более 6 млн гривен. Ущерб почти в 37 млн гривен. Хотя по факту убытки намного больше, потому что в условиях прозрачного аукциона, где главным критерием является цена и конкуренция, бюджет может пополниться не только на 43 млн, а на сотни миллионов гривен. Это уже стало практикой для аукционов по продаже лицензий на использование недр.

Но пока государственные чиновники продолжают реализовывать свою схему, в нарушение законодательства, можно утверждать, что в дальнейшем их действия правоохранительные органы расценят как злоупотребление властью - ст.364 УК Украины, ст. 209 УК Украины - легализация имущества приобретенного преступным путем, а также служебный подлог – ст.366 УК Украины. При условии, если действия разработчиков схемы влекут тяжкие последствия, то санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 6 лет с лишением права в дальнейшем занимать соответствующие должности с конфискацией имущества.

Зная, как работает НАБУ с САП, виновных привлекут к ответственности и виновные предстанут перед судом.

Избежать разграбления недр и реальных тюремных сроков можно только одним способом – действовать строго в рамках действующего законодательства! Надо проводить прозрачный аукцион.