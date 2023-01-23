Эксрегионал Владимир Кацуба – фигурант антикоррупционных расследований (ФАР), кнопкодав и "гречкосий", пишет сайт Чесно.



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Его старший сын Сергей Кацуба при президентстве Виктора Януковича работал заместителем главы НАК "Нафтогаз Украины", а в 2012 году стал нардепом от Партии регионов; См. также ФАР и кнопкодав. Александр Кацуба заменил брата в должности заместителя главы "Нафтогаза", когда тот направился в Верховную Раду.

Младшего сына Кацубы в 2016-м задержали в так называемом "бензиновом деле" Сергея Курченко, но впоследствии он согласился со следствием, и его отпустили. Александр Кацуба также фигурировал в деле "вышек Бойко" (как глава "Черноморнефтегаза" он подписал документы на закупку двух морских буровых установок по завышенной цене), однако никаких подозрений ему не объявляли.

Интересно, что кроме Гордиенко по списку Партии Шария баллотировалась жена Александра Кацубы Татьяна Гузенко. А первый заместитель председателя партии Александр Вьюник в Верховной Раде 7-го созыва работал на общественных началах помощником Сергея Кацубы, избранного нардепом в округе №92 на Киевщине. На выборах-2012 в этом округе Вьюник был доверенным лицом кандидата-самовыдвиженца Максима Мировенко – клона родины Виктора Мировенко. Последний проиграл округ Кацуби, заняв второе место.

Наталья Гордиенко официально развелась с Владимиром Кацубой в 2015 году. Однако, судя по информации из открытых источников, она до сих пор имеет отношение к бизнес-активам семьи. В частности, Гордиенко является основательницей/соучредителем ряда компаний, которые система YouControl относит в группу Кацуб.