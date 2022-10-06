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И пойдёт речь, о таком себе - Александре Модлицкий по кличке "Шура красномордый".



Александр Модлицкий (Красномордый) - мошенник и близкий друг криминального авторитета Молдавана (Юры Ериняка).



"Шура Красномордый" - его помощник, адвокат, на фото он - справа от Молдавана. Правда, адвокатом его можно называть возможно лишь очень условно. Потому что, он хоть и имеет отношение к адвокатуре, однако использует он этот статус скорее всего,как декорацию. Главным образом "Адвокатский союз" Модлицкого банально "разводит" клиентов на деньги, не гнушаясь и шантажом. Но есть у него и другая специальность. В январе 2014 года "мерседес" Модлицкого (опознан был по номерным знакам) причастен к похищению активистов Майдана с Октябрьской больницы - в том числе и нынешнего народного депутата Игоря Луценко и замученного до смерти Юрия Вербицкого.



Александр Модлицкий (Красномордый): на фото - справа от Молдавана.



В то время Модлицкий был "бригадиром" титушок под прозвищем "Красномордый" и непосредственно руководил всеми их действиями.



О самом же - Юрие Ериняке по кличке «Молдаван», уже много написано. Крымская банда «Башмаки», организация захвата директора «Нефтегаздобычи» О.Семинского по заказу Николая Рудьковского, продажа компании Ринату Ахметову, спонсирование РПЦ, Почаевского монастыря, «меценатство» в связке с агентом ФСБ Тимофеем Нагорным и их псевдонаставником Михаилом Моргулисом и многое другое.





Но сегодня - не о Юрии Ериняке, его очередь еще придет, ведь эта нечисть - это отдельная история, отдельное существо без хромосом, на которое нашим Воинам-Героям нужно явно подготовить отдельный боекомплект. А о альфонсе, воре и мошеннике - Александре Молицком.



Также, Александр Модлицкий является другом «известного» псевдо патриота Михаила Маймана.



Всю грязную работу для Молдавана выполняет некий Моня, или же по паспорту Михаил Помагайбо. Его считают "отморозком" даже свои. В 2014 году он был в зоне АТО, о которой оставил эпическое интервью с героической историей неравного противостояния Мони против 70 танков и 60 БТРов. До сих Помогайбо поддерживает тесные отношения с соратниками Ляшко, в частности Дмитрием Линько, и это помогает ему избегать ответственности за похищение людей, вооруженные ограбления, наркотики и мошенничество - а именно в таких уголовных делах Моня проходит в качестве обвиняемого. В этом легко убедиться хотя бы и с фото, где Моня позирует с мешками конопли. Судя по количеству, наркотики он любит в промышленных масштабах









Отдельное, внимание заслуживают наклонности Модлицкого, как альфонса.



Открутив хозяйку ресторана «Лео», он умудрился посадить ее на стакан, начать управлять рестораном, разморить его и кинуть несчастную хозяйку….





Модлицкий - реальный аферист.



А. Модлицкий на сегодня является подозреваемым в уголовных производствах по фактам мошенничества.



«Однако не стоит верить этому человеку, так как он фигурирует в множестве уголовных производств, как подозреваемый в мошенничестве. И сейчас ведутся активные следственные действия. Ему скорее светит место в тюрьме, а не в прокурорском кресле», - подчеркнули в ведомстве.



Модлицкий со своими «бабуинами» выступал против - в том числе потому, что его очередная сожительница Вика Кулик была большим другом Артема Пшонки. Но вам станет еще интереснее, если вы узнаете, что, по информации источников SKELET-info, Модлицкий использовал одних и тех же «титушек»! То есть зимой 2013-14 г.г. эти «пацаны» днем стояли на Майдане, а вечером с Модлицким похищали активистов (и наоборот). Так может в этом и состояла их задумка? Ну а что касается Модлицкого, то он является еще другом и помощником Юрия Ериняка - известного как бандит Молдаван, начинавший в крымском ОПГ «Башмаки».