Правоохранители расследуют причастность криминального авторитета «Нарика» и бизнесмена Вемира Давитяна, друга главы парламентской партии «Слуга народа» Давида Арахамии, к хищениям гуманитарной помощи в Запорожье.



Об этом сообщил политолог Александр Кочетков на своей странице в ФБ, передает Антикор.



Напомним, что недавно агент Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко сообщил, что за полгода войны было разворовано 22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагонов, 220 грузовых автомобилей, а украденная гуманитарная помощь продавалась в магазинах нескольких сетей супермаркетов. Среди подозреваемых — глава областной администрации Александр Старух, его заместитель и, типа волонтер, Злата Некрасова, секретарь горсовета (заместитель мэра) Анатолий Куртев.



«По информации из НАБУ, следствие также рассматривает участие в масштабной схеме Вемира Давитяна и Александра Петровского, более известного как «Нарик». Так, по расследованию «Украинской правды», бизнесмен Вемир Давитян якобы является «смотрящим» по Запорожской области от Офиса президента» (сам он, разумеется, открещивается). В октябре прошлого года журналист-расследователь УП Михаил Ткач опубликовал информацию о том, что Давитян на протяжении двух недель трижды посещал офис президента. Когда Ткач обратился к одному из депутатов с просьбой дать официальный запрос по этому поводу, то оказалось, что в офисе сразу заявили, что никакого Давитяна на Банковую не приглашали. При этом, у Арахамии на Банковой есть свой кабинет, а с Давитяном они дружат семьями, что не скрывается», - пишет политолог.





Он также напомнил, что «Вемир Давитян — вице-президент и руководитель запорожского филиала фонда «Солидарность», учредителем которого является Александр Петровский («Нарик») из Днепра. А кандидатуру Александра Старуха на должность лоббировал бывший заместитель губернатора Запорожской области Геннадий Фукс — представитель партии «За майбутне» (политический проект, связанный с Игорем Коломойским) и, как говорят, бизнес-партнёр Давитяна».



«В общем, это люди, точнее, решалы, спаянные массой теневых интересов.



Между прочим, фото полученных как гуманитарную помощь продуктов на витринах запорожских магазинов публиковались ещё весной, а в начале апреля народный депутат от «Слуги народа» Юлия Яцик направила Старуху депутатский запрос относительно судьбы гуманитарки. Нардеп получила уклончивый ответ от полиции, что с 24 февраля по середину апреля правоохранители от администрации области заявлений о хищении гуманитарки не поступало. Ну да, расхитители ведь сами на себя не заявляют... Что вызвало законное возмущение депутатки, поскольку в её запросе был перечень конкретных вопросов — сколько чего получено, как оформляется, где хранится. Но внятных ответов она так и не получила. Украинское общество пока тоже», - отметил Александр Кочетков.



В комментарии под постом агент НАБУ Евгений Шевченко отметил: «Одно уточнение: они не «решалы», а мародёры, которые во время войны деребанили гуманитарную помощь! Так что по-хорошему не судить их нужно, а к стенке ставить и расстреливать нах*й, как бешенных собак. Но так как у нас расстрельной статьи нет, то их будут судить и я думаю, что по 10 лет тюрьмы каждый из них получит».