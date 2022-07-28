Волонтер и общественный деятель Андрей Андреев сообщил, что очередной автомобиль отправляется на помощь защитникам на Юг, чтобы ускорить деоккупацию украинской земли.

Об этом общественный деятель сообщил на своей странице в Facebook.

"Публикую второй раз, потому что в прошлой версии поста фейсбука не понравилось мое высказывание о «братском нароте». Очередную ласточку передали ребятам на Юг для наилучшего и эффективного выполнения боевых задач. Береги Вас Бог! Отдельная благодарность нашим друзьям Владимир Бесага и Besaha", – написал Андрей Андреев.

Напомним, украинец превратил свой ГАЗ-24 в боевой автомобиль.

Также сообщалось о начале освобождения оккупированного Херсона.