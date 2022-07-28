Об этом общественный деятель сообщил на своей странице в Facebook.
"Публикую второй раз, потому что в прошлой версии поста фейсбука не понравилось мое высказывание о «братском нароте». Очередную ласточку передали ребятам на Юг для наилучшего и эффективного выполнения боевых задач. Береги Вас Бог! Отдельная благодарность нашим друзьям Владимир Бесага и Besaha", – написал Андрей Андреев.
Сегодня, во время пленарного заседания Верховной Рады Украины, депутат от «Слуги народа» Александр Качура призвал мировое сообщество поддержать инициативу Владимира Зеленского о признании России государством – спонсором терроризма.
Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о международной помощи украинцам от ООН, Международной организации по миграции, Агентства по техническому и развитию и Эстонского совета по вопросам беженцев.