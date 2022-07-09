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Речь идет о компании «Веолия», известной также как «Альтфатер», которая будет входить во французско-германский концерн «ВЕОЛИЯ УМВЕЛЬТСЕРВИС ГМБХ» с активами, стоимость которых превышает 63 млрд дол.

Компания позиционирует себя как мировой лидер, предоставляющий широкий спектр решений, связанных с управлением отходами, водой и энергетикой. В Украине договоры на обслуживание с «Веолией» подписаны мэрами Киева, Хмельницкого, Тернополя, Черновцов.

При этом после аннексии Крыма, несмотря на жесткие экономические санкции, введенные ведущими европейскими государствами, «Альтфатер-Крым» фактически признала оккупантов и перерегистрировалась в российских базах, по тому же адресу на улице Блюхера, на той же базе, что и легальное украинское предприятие. .

"Учредителями" выступили Азанова Яна Геннадиевна и ООО "Меридиан Ферро", дислоцированные в Москве, там же, где и дочернее предприятие корпорации Veolia в РФ "Веолия Восток". При этом "Веолия Восток" является так называемой "прокладкой" для дочерней фирмы ООО "Нева Энергия", заработавшей на государственном подряде в Санкт-Петербурге 624,5 миллиона рублей, проведя 687 тендеров.