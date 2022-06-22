После волны репостов о расследовании издания InformNapalm о том, как "серый кардинал" КРАИЛ Борис Баум пролоббировал получение букмекерской корпорацией с российскими корнями 1XBet лицензии на букмекерскую деятельность в Украине в разгар российско-украинской войны, в телеграм-каналах началась массовая зачистка сообщений об этом, пишет УНН.

Сообщения "загадочным образом" исчезли в таких рейтинговых тг-каналах, как "Украина Online Новости", "Инсайдер UA", Perepichka News, Адвокат Права.

Заметим, что посты до их удаления набирали немалое количество просмотров и ссылки на них до сих пор пересылают в социальных сетях, но по ним уже сообщения не доступны.

Эти сообщения уже не доступны в каналах, где были опубликованы.

Как сообщил источник на PR-рынке, агенты персон, заинтересованных в погашении шумихи, договариваются о снятии публикаций и проплачивают авансом "блок" на месяц – то есть неупоминание в негативном ключе ничего, что касается этой истории.

Ситуация крайне похожа на скандал с нардепом от "Слуги Народа" Александром Трухиным. Напомним, в августе 2021-го произошло ДТП с участием нардепа. Тогда пострадало 6 человек, и ряд СМИ опубликовали новости, с информацией о том, что за рулем авто был Трухин. Через некоторое время эти новости были удалены, что не осталось незамеченным.

Сам Трухин прославился после утечки видео, где он в разговоре с полицейским предлагает "решить вопрос" и говорит "давай я тихонько в лес пойду".

Не смотря на невнятную позицию правохранителей, общество уверено в том, что власти пытаются замять это дело.

Сейчас же, прозвучали не менее серьезные обвинения: согласно расследованию, Борис Баум связан со спецпредставителем владимира путина и много лет проработал у него в украинском энергохолдинге. И сообщения о том, как он добивается выдачи лицензии букмекерской корпорации из страны-агрессора, иссчезают из сети, как и в случае с Трухиным.