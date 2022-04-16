С первых дней полномасштабного вторжения рф Украина столкнулась с абсолютными варварскими разрушениями со стороны армии противника. Оккупанты уничтожают не только военную и гражданскую инфраструктуру, но и многие объекты культурного наследия. Так, уже сейчас по данным ЮНЕСКО, по меньшей мере 98 культурных и религиозных объектов в Украине были повреждены или уничтожены.

Очень важно, что украинцы, объединившись, заботятся не только о собственной безопасности, но и о сохранении истории страны. Поэтому во многих городах Украины небезразличные люди пытаются оградить и защитить от обстрелов памятники, давно ставшие визитными карточками городов, передает "ДС".

Спасти один из важнейших достопримечательностей столицы Украины – Памятный знак в честь основания города Киева вызвались местные благотворители с помощью известных архитекторов и бизнесменов при поддержке Департамента охраны культурного наследия КГГА.

Вокруг Памятника в полную высоту построена шестиметровая конструкция из металлических строительных лесов и деревянного бруса. Снаружи он укреплен специальными плитами, а по нижней части конструкции уложены мешки с песком. Автором архитектурного проекта защитного саркофага выступил Николай Вихарев – известный украинский архитектор, разрабатывающий конструктивные решения по защите памятников во время войны.

"Защита памятника Кию, Щеку, Хориву и их сестре Лыбиди важна не только потому, что она несет память об истории основания города. Это визитка Киева, – говорит Олесь Довгий, народный депутат Украины, инициатор проекта. – Поэтому мы откликнулись на инициативу Александра Никоряка и объединили в рамках нашего Благотворительного Фонда "Можем Вместе" единомышленников и партнеров для решения проблемы".

Работы по созданию защитного сооружения Памятника основателям Киева взяла на себя компания Павла Сомова "ЭкоБуд", а материалы предоставила "Альтис-Констракшн" Александра Глимбовского.

Планируется, что помимо защитной функции сооружение будет обладать новой культурологической ценностью. Директор фонда "Можем вместе" Оксана Гуляева считает, что искусство и культура должны жить во время войны и планирует создать из временного сооружения арт-объект. На его стенах появится новый мурал с патриотическим сюжетом от украинского художника Валерия Колора.

Инициатива защиты памятников в столице Украины принадлежит Департаменту охраны культурного наследия Киева. Под его управлением и с участием небезразличных киевлян, благотворителей и бизнесменов уже защищены Памятник Святому Владимиру, Памятник княгини Ольге, святому апостолу Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию, Памятник Богдану Хмельницкому, Памятник Данте Алиг Памятник Петру Сагайдачному и Памятник Михаилу Грушевскому.

Справка:

Памятный знак в честь основания Киева (памятник основателям Киева) — памятный знак, построенный в 1982 году в ознаменование 1500-летия города Киева. Памятник расположен на набережной Днепра в Наводническом парке, посредине между станцией метро "Днепр" и мостом Патона.

Скульптурная композиция выполнена из кованой меди в виде плоской лодки, на которой установлены фигуры легендарных основателей Киева — братьев Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбиди. Авторы — скульптор В. С. Бородай, архитектор Н. Н. Фещенко.