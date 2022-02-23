Политтехнолог Михаил Чаплыга поразмышлял над тем, какую роль сыграл Запад в целом и США и Британия в частности в сегодняшней критической ситуации Украины.

Об этом он рассказал в программе «Чаплыга без вопросов».

По словам политтехнолога, сейчас Украину все пытаются запугать Путиным, но не он, по его мнению, уничтожает украинскую экономику. Михаил Чаплыга подчеркивает, что выведением капитала из государства занимаются другие люди. Чтобы не быть голословным, он приводит мнение руководства Китая о том, что именно западные партнеры своими действиями создали сегодняшнюю критическую экономическую ситуацию Украины и привели к катастрофическим социальным последствиям.

Также эксперт утверждает, что украинцы в свое время не зря не выбрали Порошенко, поскольку сегодня он согласился бы и на третьи Минские соглашения, и на четвертые. «Его принцип в отношениях с Западом был – «Чего изволите?». А чтобы это обеспечить, он вполне мог бы и объявить военное положение, и выслать призывную молодёжь вслед за бегущими американцами...», - объясняет Михаил Чаплыга.

При этом он отмечает, что недавнюю морскую блокаду Украины со стороны РФ справедливо трактовали как объявление войны и акт агрессии, ведь именно этим она и является в соответствии с международным правом. «Но сейчас и Великобритания сняла страховки с самолётов в украинском небе – а это, по сути, воздушная блокада страны», - подчеркивает политтехнолог.

Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что уже через месяц политический расклад в Украине будет совсем другим.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга объяснил, почему украинцам так близок анархизм.