Политтехнолог Михаил Чаплыга высказал своё мнение по поводу того, в какой степени ведущие западные государства причастны к созданию критической ситуации, в которой оказалась Украина.

Свой комментарий он дал в программе «Чаплыга без вопросов».

«И США, и Евросоюз, и Россию устраивает нейтральный статус Украины – тот, который она получила в момент обретения независимости. А Порошенко – сторонник вступления в НАТО, и при этом подписант «Минска» и формулы Штайнмайера. Так что, если он в этом плане заговорит об измене, его стоит самого обвинить в государственной измене. Всё-таки одно дело – получить по факту статус нейтральной страны, и совсем другое – самим разыграть эту карту. А ведь Украина вполне могла бы взять пример с Австрии», - считает Михаил Чаплыга.

По его мнению, сейчас неминуем крах тех политических сил Украины, которые играли на праволиберальном, прозападном поле.

«Уже через месяц политический расклад в Украине будет совершенно иным. И новые выборы не будут выгодны уже почти никому – во всяком случае, никому из прозападных партий», - говорит Михаил Чаплыга.

Как сообщает Politeka, ранее он рассказал о том, почему украинскому народу так близка анархистская идеология.

Также Politeka сообщает о методах, которыми, по мнению Чаплыги, телевидение создаёт рейтинги для украинских политиков.