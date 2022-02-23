Об этом он рассказал в программе «100% Лямец».
Как объясняет политтехнолог, каждая страна без длительной истории собственной государственности анархична. «Украинцы привыкли, что днем власть то царская, то советская, то польская, то немецкая… А ночью – своя власть», - подчеркивает он и добавляет, что мировоззренческий принцип анархии действительно близок украинцам.
Следовательно, констатирует Михаил Чаплыга, и появилась традиция красть у власти, которая, по сути, чужая, а своей власти в государстве никогда не было. «Украинцы привыкли отрицать государство, потому что оно – не свое», - заявляет он. К тому же, отмечает эксперт, каждая власть действовала репрессивно, ведь народ грабили все, кто приходили, – и красные, и белые.
В то же время он отмечает, что все люди хотят жить, а потому им приходится встраиваться в чужую и навязанную систему. Именно поэтому, объясняет Михаил Чаплыга, украинцы соглашались сотрудничать с немцами, поскольку разницы между их и советским режимом не видели.
В целом же, констатирует политтехнолог, украинцы так и не восприняли государство как свое, они дальше его отрицают и разрушают. «А на самом деле – чье это государство? Разве в 1991 году оно досталось народу?», - справедливо спрашивает он.
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Как сообщала Politeka, Чаплыга объяснил, почему Украина, обретя независимость, не пошла по тому же пути, что и Россия.
Также Politeka писала о том, что Чаплыга назвал подписание Минских соглашений госизменой в квадрате.