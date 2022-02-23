Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

Как отмечает Михаил Чаплыга, проходной барьер в украинский парламент составляет 5%. В то же время в Украине есть определенная категория политиков, рассказывает он, которая называется «все по шесть». «Если каждый из них проведет туда свою партию, и все они возьмут по шесть процентов, то уже составят большинство. Они вполне могут изменить Конституцию, лишить президента власти и составить «семибоярщину», – объясняет политтехнолог.

В целом же, рассказывает он, телевидение создает рейтинг политикам по квадратно-гнездовому методу и работа здесь проводится в двух плоскостях – географической и идеологической.

То есть, объясняет Михаил Чаплыга, страну делят на участки – Центральная, Восточная, Западная и Южная Украина - и уже отдельно на каждой из них политик набирает свой рейтинг. «Если, например, на Западе позиции какого-то политика очень сильны, то что будет с его рейтингами, если он с той же риторикой выйдет в телеэфир в Центральной Украине, или, не дай Бог, в Восточной?», - рассуждает эксперт.

А идеологическая плоскость, рассказывает он, работает так, что каждый политик имеет свою нишу – либеральную, праволиберальную, патриотическую и т.п.

Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что люди, получившие власть в 1991 году, были в СССР удаленным сервером Москвы.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга рассказал, почему Порошенко должен вдвойне ответить за подписание Минских соглашений.