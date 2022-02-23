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В июле 2019 года на кинофестивале в Таормине (Сицилия, Италия) специальный Гран-при получил документальный фильм Оливера Стоуна и Игоря Лопатенка "В борьбе за Украину". Авторы фильма официально заявили, что поставили перед собой цель остановить войну на Донбассе.



Оливер Стоун – знаменитый американский режиссер, лауреат трех премий "Оскар". К слову, Стоун не понаслышке знает, что такое военный конфликт, потому что в составе американской армии участвовал в войне во Вьетнаме, имеет боевые награды. А его знаменитые фильмы "Взвод" и "Рожденный четвертого июля" справедливо считаются в мире громкими антивоенными манифестами.



Оливер Стоун (продюсер) и Игорь Лопатенок (режиссер-документалист) сняли фильм о том, как развивались события в Украине после Майдана. Главная идея фильма – попробовать разобраться в причинах затянувшегося кризиса в стране.



"Спустя 25 лет независимости все ее иллюзии были развеяны. После революции 2014 года в Украине нет развитой экономики, нет мира и утерян контроль над частью территории", – рассказывает голос за кадром.



Один из главных героев фильма – глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук. Авторы фильма цитируют его слова о событиях, которые произошли на Майдане с ноября по февраль.



"Спустя 5 лет виновные в гибели более 100 человек на Майдане не наказаны", – говорит голос за кадром. Спустя 8 лет мы вынуждены констатировать то же самое.



Профессор университета Оттавы Иван Качановский проводил собственное расследование расстрелов на Майдане. "Я нашел одно видео, снятое бельгийскими журналистами из гостиницы "Украина". На кадрах видно, что протестующие направляются к месту расстрела. И они не сами туда идут – их ведут два других человека. Они громко зазывают остальных, хотя не было никакой причины туда идти. Они вели людей на гибель", – сообщил канадский ученый.



"Наша главная цель – это остановить войну", – говорит режиссер фильма Игорь Лопатенок. "Конечно, мы хотим помочь людям понять что-то, что может изменить их мнение и поможет принять решение, которое приведет к миру. Потому что мы против этой войны".



И еще один лейтмотив фильма – это политический курс нынешнего Киева. О том, почему этот политический курс является стратегически ошибочным, Оливеру Стоуну и зрителям с позиции государственного деятеля поясняет Виктор Медведчук.



Медведчук напоминает, что исторически территории Украины входили в состав разных государств – Золотой Орды, Крымского ханства, Османской империи, Австро-Венгрии, Российской империи etc. Оппозиционный политик трезво и четко говорит о том, что нынешняя киевская власть совершает стратегическую ошибку, пытаясь навязать всей Украине идентичность только одной части страны – Галичины. При этом эта идентичность никогда не утвердится на всей территории Украины, предупредил глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь".



"Ошибка сегодняшней власти заключается в том, что она пытается выстраивать идентификацию вот этой всей страны – где говорят на разных языках, где исповедуют разную религию, где дают разные оценки историческим фактам, – выстраивать эту идентичность на идентичности, близкой только части народа, части населения. Вот этой части", – поясняет Медведчук, показывая на Галичину.



"Это самая большая стратегическая ошибка киевской сегодняшней власти. Потому что эта идентичность никогда не утвердится на территории всей Украины", – поставил диагноз оппозиционный политик.



"Во времена партнерства с Россией Украина была гораздо мощнее, чем стала с ЕС. Это один из основных посылов, которые вы можете услышать и увидеть в нашем фильме", – резюмирует прославленный кинорежиссер.

Фильм "В борьбе за Украину" оставляет финал открытым. Авторы фильма сообщают, что новый президент Владимир Зеленский "получил от украинцев большой кредит доверия". "Оправдает ли он его?" – задаются вопросом авторы фильма. Но мы знаем ответ на этот вопрос. Зеленский, который пришел к власти на волне огромных надежд, сейчас переживает настолько же мощную волну разочарования.



И в массовом разочаровании виновны сам Зеленский, его окружение и партия власти "Слуга народа". Во-первых, обострение на Донбассе наглядно свидетельствует, что Зеленский обманул и не выполнил свое главное обещание – принести украинцам мир. Поэтому непонятно, зачем было менять Порошенко на Зеленского. Во-вторых, Зеленский продолжил прозападный политический курс, который был при Порошенко. В-третьих, даже Порошенко не позволял себе таких выходок, как запрет телеканалов "по щучьему хотению, по Зеленского велению", т. е. без суда и следствия. Не позволял себе запрещать телеканалы (а всего по отключили 7 телеканалов – "Киевская Русь", "112 Украина", NewsOne, ZIK, UkrLive, "Перший Незалежний", "Наш") и устраивать репрессии против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком.13:06



