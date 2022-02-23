Политтехнолог Михаил Чаплыга высказал своё мнение относительно того, почему Украина, получив независимость при распаде СССР, не пошла по тому же пути, что и Россия.
Свой комментарий он дал в программе «100% Лямец».
«Люди, которые получили власть в 1991 году, были в СССР удалённым сервером Москвы. Уровень выучки и подготовки у них был ниже московского, поэтому в Киеве не могли действовать так, как в Москве. Сами они думать не умели. Интересы бывших коммунистов и украинских националистов совпали в одном – «Геть від Москви!». Так и родилась государственная идеология. Ведь вакуум нужно было чем-то заполнить. Но стало ли украинское государство народным? Вообще-то в начале 1990-х годов первыми проснулись бандиты – чистый криминал. Эти бандиты нашли общий язык с бывшими партийными функционерами – так и возникло государство, которое мы знаем», - говорит Михаил Чаплыга.
По его мнению, его суть с тех пор не изменились.
«И красные директора, и олигархи возникли из соединения партийных чиновников с бандитами. Наше ли это государство? Нет, не наше. К тому же все эти хозяева Украины тут же стали искать себе «крыши» на стороне», - считает Михаил Чаплыга.
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Как сообщает Politeka, ранее он назвал подписание Минских соглашений государственной изменой в квадрате.
Также Politeka сообщала, что Чаплыга прокомментировал панику среди украинских политиков перед угрозой войны.