В истории с «пленками Зеленского» есть ряд параллелей с так называемыми «пленками Медведчука».

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Так политический аналитик Алексей Калиниченко в колонке для сайта «Корреспондент» прокомментировал публикации ряда Telegram-каналов, разместивших аудиозапись, где звучит голос, похожий на голос президента Владимира Зеленского, который просит эвакуировать своих родителей из Украины «В Испанию или где сейчас тепло – может, на Карибы?».

Калиниченко подчеркнул, что некорректно называть эти файлы «пленками», потому что на самом деле они представляют собой цифровые аудиозаписи, который не признает ни один суд.

«Начать с того, что никакие это не «пленки», а цифровые аудиозаписи. Но, по законам Украины ни один суд не признает цифровые записи в качестве доказательства. Потому что «при современном развитии технических средств» достаточно простого ноутбука и специальной программы, чтобы «склепать» хоть разговор Зеленского с неизвестным, хоть Сталина с Гитлером, хоть Наполеона с его биографом, академиком Тарле», – аргументировал аналитик.

При этом Калиниченко напомнил, что адвокаты главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука еще полгода назад через суд добились, чтобы аналогичные аудиозаписи были отправлены на экспертизу, но генпрокурор приказала затормозить этот процесс.

«Ну а если, запись разговора Зеленского – это неправда, тогда Офис президента может спокойно отдать эти аудиозаписи на экспертизу. Чтобы с экспертным заключением на руках доказать свою правоту. Здесь у Зеленского пока что больше возможностей добиться правды, чем у Медведчука. Адвокаты оппозиционного политика еще 6 месяцев назад через суд добились, чтобы ГБР и ГПУ передали «записи» настоящим экспертам для экспертизы. Но мы, конечно же, не забываем, что живем в «правовом государстве», поэтому генеральный прокурор Ирина Венедиктова приказала затормозить процесс и не передавать цифровые записи экспертам», – отметил аналитик.

Как пояснил Калиниченко, экспертизы «записей Медведчука» до сих пор нет, потому что настоящие эксперты быстро докажут, что это фейк.

«Поэтому экспертизы по поводу «записей Медведчука» (потому как называть эти цифровые файлы «пленками» никак нельзя) до сих пор нет. И нетрудно догадаться, почему. Ведь настоящие эксперты как дважды два докажут, что перед нами неведомо кем и как попало смонтированный файл, попросту говоря, фейк», – подчеркнул он.

«А в общем, в истории с «записью разговора Зеленского» много аналогий с «записями Медведчука», которые пропагандистские СМИ манипулятивно называют «пленками», – заключил политический аналитик Алексей Калиниченко.