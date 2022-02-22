Глава Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник высказал своё мнение по поводу того, какие меры необходимо принять для развития украинского экспорта.
Его комментарий был дан в программе Тараса Загороднего «Знай наших».
«Нужно дать Экспортно-кредитному агентству право покрывать проценты по кредитам, сделать это в законодательном порядке. Такой шаг будет способствовать развитию экспорта, поскольку удешевит кредит. Кое-что в этом направлении уже делается. Например, после принятия на государственном уровне программы «5-7-9» объём кредитов достиг 90 миллиардов гривен. Это очень хороший результат – кредиты развивают экономику, особенно тогда, когда направляются в реальный сектор. А вот украинских импортёров кредитовать вообще не следует. Особенно абсурдной выглядит такая ситуация, в которой кредиты им выдают государственные банки». - говорит Дмитрий Олейник.
По его словам, в наибольшей степени это относится к тем импортёрам, которые ввозят в страну готовую продукцию.
«Одной рукой государство кредитует производителей, другой – импортёров, которые мешают их развитию, вынуждая конкурировать с иностранными товарами. Наша организация подробно изучает эту ситуацию и готовит свои предложения», - рассказывает Дмитрий Олейник.
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Как сообщает Politeka, ранее политолог Александр Лазарев указал на опасность экспансии иностранных производителей.
Также Politeka сообщала, что заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил о благотворности создания зоны свободной торговли с Турцией.