Глава Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник высказал своё мнение по поводу того, какие меры необходимо принять для развития украинского экспорта.

Его комментарий был дан в программе Тараса Загороднего «Знай наших».

«Нужно дать Экспортно-кредитному агентству право покрывать проценты по кредитам, сделать это в законодательном порядке. Такой шаг будет способствовать развитию экспорта, поскольку удешевит кредит. Кое-что в этом направлении уже делается. Например, после принятия на государственном уровне программы «5-7-9» объём кредитов достиг 90 миллиардов гривен. Это очень хороший результат – кредиты развивают экономику, особенно тогда, когда направляются в реальный сектор. А вот украинских импортёров кредитовать вообще не следует. Особенно абсурдной выглядит такая ситуация, в которой кредиты им выдают государственные банки». - говорит Дмитрий Олейник.

По его словам, в наибольшей степени это относится к тем импортёрам, которые ввозят в страну готовую продукцию.

«Одной рукой государство кредитует производителей, другой – импортёров, которые мешают их развитию, вынуждая конкурировать с иностранными товарами. Наша организация подробно изучает эту ситуацию и готовит свои предложения», - рассказывает Дмитрий Олейник.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Александр Лазарев указал на опасность экспансии иностранных производителей.

Также Politeka сообщала, что заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил о благотворности создания зоны свободной торговли с Турцией.