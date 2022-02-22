Как пишет Politeka.net,певица Слава Каминская, которая после 15-летнего участия в группе "НеАнгелы" занялась сольной карьерой обратилась за помощью на своей странице в Интсаграм.
Слава Каминская просит помочь музыканту, у которого случился инсульт.
«Друзья, на днях у моего барабанщика Вани случился инсульт! Нужна срочная операция🙏 Ваня в нашей музыкальной семье больше 7 лет, и я хочу, чтобы он и дальше продолжал раздавать на барабанах, как умеет только он. Сумма подъемная, но нужна наша с вами помощь. Пожалуйста, не проходите мимо», - написала она.
Не осталась в стороне и группа Kazka, фронтвумен которой является Александра Зарицкая.
Галкин засветил их с Пугачевой детей в гостях у звезды «Москва слезам не верит»: «Лизавета такая смешнючая!»
Звезда "Евровидения" Руслана ошеломила пророческими кадрами: «Мы сняли это ровно 10 лет назад»
Украинцы набросились на самую богатую певицу, после исполнения гимна: "В фонограмму не попадаете"
Остановилось сердце знаменитого актера, которому было лишь 37 лет: "Жаль, такой молодой и яркий"
Актриса из РФ приехала в Киев и высказалась об угрозе: "Очень люблю свою страну, но..."
«Очень важно!!! SOS! Ваня играл с нами тоже много раз, очень крутой парень, давайте поможем собрать деньги на операцию!», - говорится в сообщении группы.
Напомним, Каминская жестко высказалась о Смеюхе, с которой разругалась после развала "НеАнгелов": "Человек с меня жрал столько..."
Как сообщала Politeka, похудевшая Зарицкая из KAZKA похвасталась наградой и показала, как изменились ребята из ее коллектива: фото
Также Politeka писала про неизвестные подробности жизни Зарицкой до KAZKA и популярности: "Спала на пляже"