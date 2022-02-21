Политолог Михаил Чаплыга рассказал, почему экс-президент Петр Порошенко должен вдвойне ответить за подписание Минских соглашений.

Об этом он рассказал в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Михаил Чаплыга отметил, что после Майдана Порошенко фактически приравнял новую идеологию к государству. Следовательно, говорит политолог, измена идеологии приравнивается к измене государства, как было в СССР.

«Если я не согласен с идеологией, значит автоматом я не согласен с государством. Он тогда сказал, что это приравнивается к измене родины и убрал альтернативность. Он пошел дальше Сталина в этом всем», - заявил Михаил Чаплыга.

По словам политолога, ирония в том, что Порошенко – плод Майдана, победившей сцены, которая возвела эту идеологию в рамки государственной и приравняла ее к государству. Он добавил, что в ее главе был Порошенко, и он подписал деконструкцию этой идеологии.

«Теперь он говорит, что исполнение Минских – это измена. У нас варианта не исполнить нет. И нас будут давить: Запад экономически, а с военной точки зрения – Россия. Будут и те, и другие. Либо мы исполняем то, что подписал Порошенко, либо у нас нет будущего в принципе. Но он выходит и вместе с Тимошенко кричит, что исполнение Минских – это госизмена», - говорит Михаил Чаплыга.

Политолог считает, что если исполнение соглашений – это госизмена, то их подписание – это автоматически госизмена в квадрате. Исходя из этой логики, эксперт заявил, что хочет, чтобы тот, кто это подписал, ответил в квадрате.

Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что у властей нет возможности не выполнять Минские соглашения.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга рассказал, как Украине достичь мира.