Глава аналитического центра «Донбасский институт региональной политики» Энрике Менендес рассмотрел вопрос о том, будут ли эвакуировать с Донбасса гражданское население в случае полномасштабной войны.

Его слова прозвучали в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Пока есть только заявления об эвакуации жителей ОРДЛО, но не сама эвакуация. Более того, обе стороны заявляют, что и сами разговоры – это фейки, которые распространяет другая сторона. Очевидно, что при продолжении эскалации эвакуация понадобится, но вопрос в том, готов ли её план. Как с этим обстоит дело со стороны ОРДЛО, я точно не знаю – после того, как в 2016 году меня выдворили оттуда, я там больше не был. А вот с украинской стороны есть официальная власть, которая должна расписать план действий. Первый вопрос: если эвакуировать людей, то куда? По данным ООН, вдоль линии соприкосновения с обеих сторон живут 300 тысяч человек. Куда их всех девать?», - спрашивает Энрике Менендес.

По его словам, это очень серьёзная проблема.

«Пусть даже там с украинской стороны живёт меньше народу, чем со стороны ОРДЛО. Но даже если нужно расселить несколько десятков тысяч человек, это операция огромного масштаба. Два месяца назад, после обострения ситуации возле Первомайска, пришлось эвакуировать всего тридцать человек – и то их было трудно расселить», - говорит Энрике Менендес.

Как сообщает Politeka, ранее он пояснил, почему ОПЗЖ сдаёт позиции в Донецкой области.

Также Politeka сообщала, что глава боевиков «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале эвакуации населения в Россию.