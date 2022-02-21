Железнодорожное тарифообразование в Украине требует системного реформирования, а не выборочных решений вроде «автоматической индексации» или «унификации тарифных классов».

Подходы, при которых повышение тарифов происходит без оптимизации затрат и улучшения качества услуг, приведут лишь к оттоку клиентов, снижение доходов и дальнейшей деградации Укрзализныци.

Как пишет "Главком", об этом говорится в заявлении Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ).

«В своем письме к Министру инфраструктуры и Председателю Антикризисного штаба Александра Кубракова, Федерация работодателей транспорта Украины предлагает исключить из Антикризисного плана изменения по постепенной унификации тарифных классов при перевозке грузов железнодорожным транспортом, и автоматической ежегодной индексации тарифов на перевозку грузов на индекс цен производителей промышленной продукции. Именно эти вопросы были предметом активной дискуссии на заседании антикризисного штаба», - сказано в заявлении.

В ФРТУ напомнили, что с начала 2022 года года железнодорожные тарифы для таких чувствительных грузов, как уголь, цемент, руда, удобрения уже выросли на 42%.

«Такое повышение монопольных железнодорожных тарифов является беспрецедентным в Украине и может привести к большим потерям всей экономики Украины и самой Укрзализныци. В Федерации убеждены: рост грузовых тарифов в 2022 году недопустимо. А перед любым последующим увеличением железнодорожных тарифов следует провести системные изменения, такие как реформирование УЗ, и создать независимого регулятора», - подчеркнули в ФРТУ.

В Федерации подчеркнули: установка автоматической надбавки на цену услуг в одностороннем порядке не соответствует рыночным принципам, ведь исключает бизнес из дискуссии и дает возможность монополисту УЗ неограниченно увеличивать расходы грузоотправителей.

«Внедрение автоматической индексации в ФРТУ не поддерживают и считают недопустимым. Повышение тарифов не включает в себя стимулов к повышению эффективности (сокращение расходов, оптимальное использование имеющихся ресурсов, привлечение дополнительных объемов перевозок). Объективным следствием такого подхода станет дальнейшая деградация "Укрзализныци», и потеря ее конкурентоспособности по сравнению с другими видами транспорта", - отметили в ФРТУ.

В Федерации выразили убеждение, что вместо необоснованного повышения тарифов Укрзализныця нуждается в реформировании в рамках утвержденной Национальной экономической стратегии Украина-2030, прекращения кросс-субсидирования за счет грузовых перевозок, преодоление коррупции и создание Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ).

«До завершения процесса реформирования Укрзализныци, дальнейшее повышение тарифов не является и не может быть эффективным инструментом», - резюмировали в ФРТУ.

Напомним, Мининфраструктуры в два этапа повысила тариф на железнодорожные грузовые перевозки на 30% с начала 2022 года - при том, что за период с 2010 по 2020 год эти тарифы выросли на 195%, а инвестиционные программы компании не выполняются. Позже глава правления УЗ Александр Камышин сообщил, что в 2022 году тарифы на грузовые перевозки больше расти не будут.

Ранее член Временной следственной комиссии ВР по проверке состояния "Укрзализныци" Константин Бондарев сообщил, что согласно выводам ВСК, из-за тотальной коррупции и неэффективного менеджмента «Укрзализныця» ежегодно теряет более 10 млрд грн.

В то же время экономист Борис Кушнирук заявил, что из-за постоянного повышения тарифов Укрзализныця теряет клиентов, которые переходят на альтернативные перевозки, поэтому увеличивать доходность компании нужно через расширение клиентской базы и оптимизацию тарифов