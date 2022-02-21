"Оппозиционная платформа – За жизнь" 29 августа 2019 года внесла постановление о реализации Минских соглашений, но оно до сих пор не включено в повестку дня заседаний Верховной Рады.

Об этом после заседания Киевского апелляционного суда заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, пишет 112.ua.

"Но обратите все внимания даже на реакцию сегодняшнего пленарного заседания, где неоднократно нашими депутатами, вот выступающие здесь, присутствующий Загородний Юрий Иванович выступая с трибуны сказал: "Мы внесли постановление Верховной Рады о реализации Минских соглашений и принятии законов политической части 29 августа 2019 года", до сих пор оно не включено в порядок дня, до сих пор оно не рассмотрено, а разве это не главное на сегодняшний день? С учетом той ситуации, напряженной во всем мире, не в Украине, не между Украиной и Россией, в Европе", – отметил он.

Медведчук подчеркнул, что сегодня вопросы безопасности должны стоять на первом месте и реальная угроза и интересам безопасности есть у многих стран.

"Россия требует соблюдение интересов безопасности от Соединенных Штатов в контексте не расширения НАТО. Украина не может решить сегодня и приступить к деэскалации напряжения на Донбассе. Европа сегодня переживает за то, что может возникнуть новый боевой конфликт и боевые действия между Россией и Украиной. И это же все сегодня находиться на первых страницах всех средств массовой информации самым актуальным сообщением. Чем еще должна заниматься украинская власть во главе Зеленским? Только этим, а мы же видим все наоборот", – добавил политик.

Ранее Медведчук заявлял, что у президента Владимира Зеленского не было, нет и не будет политической воли на мирное урегулирование на востоке Украины.

"Фактически два с половиной года, уже больше, правления Зеленского означает одно: политической воли на мирное урегулирование, на то, чтобы в Украине наступил мир и Донбасс вернулся в Украину у него не было, нет и, сегодня я могу утверждать, и не будет", - отмечал он.

Кроме того Медведчук уверен, что мира на Востоке Украины при президенте Зеленском не будет.

"Фактически два с половиной года, уже больше, его правления (президента Владимира Зеленского, - ред.) означает одно: политической воли на мирное урегулирование, на то, чтобы в Украине наступил мир и Донбасс вернулся в Украину у него не было, нет и, сегодня я могу утверждать, и не будет. Это свидетельствует уже последние данные, визиты руководителей европейских государств в Киев, ответы, дискуссии и заявления после этих визитов. Мир с Зеленским установить нельзя из-за отсутствия у него политической воли на эти необходимые и настолько важные на стратегические сегодня действия, которые ждут от него больше половины населения и которые могут действительно принести стабильность в нашу страну", - считает Медведчук.