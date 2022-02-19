Об этом сообщает 112ua.tv.

Причем очень важно, что недовольство политикой Зеленского из-за запрета СМИ и репрессий против главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука звучит не только в США, но и в Европе.

Так политический публицист Дмитрий Джангиров прокомментировал в Facebook заявление известного американского политика Тулси Габбард, которая обвинила Зеленского в подавлении свободы слова и репрессиях против оппозиции.

"Практически нескрываемое торжество Владимира Зеленского по поводу закрытия через решение СНБО очередного независимого (от него) канала может быть серьезно омрачено негативной реакцией его бывших покровителей", – предупредил публицист.

"Тулси Габбард – достаточно приметная фигура в американской политике, начиная от ее вероисповедания (первая в истории представительница индуизма в Конгрессе) и военной службы в Ираке до участия в последних праймериз Демократической партии (с радикальной антивоенной программой), в которых она в нужный момент сошла с дистанции в пользу Джо Байдена", – напомнил он.

По словам Джангирова, очевидно, что экс-конгрессвумен Тулси Габбард озвучила "нарративы", которые являются сегодня вполне "мейнстримовскими" в руководстве правящей Демократической партии США.

"При этом г-жа Габбард упоминает каналы, связанные с ОПЗЖ Виктора Медведчука, и именно его считает несправедливо посаженным под арест за политическую деятельность в качестве лидера оппозиции. При том, что г-н Медведчук находится под действием американских санкций", – уточнил публицист.

По мнению Джангирова, Зеленский всего за один год в главах Белого дома проделал стремительный путь от "нашего парня" до "просто сукина сына".

"На самом деле, наш преЗЕдент уже давно раздражает Белый Дом – и за бесконечные повторения вопроса "когда нас возьмут в НАТО?", при том, что Зеленского уже прямым текстом просили не задавать этот неуместный вопрос, и за тесную связь с Игорем Коломойским – хотя именно его "голову" требует лично Джо Байден, и за хитро сделанные попытки затормозить передачу судебной системы под прямой контроль Запада, несмотря на многочисленные обещания, и т. д., и т. п.", – перечислил он.

"Владимир Зеленский в глазах демократической администрации США всего лишь за год проделал стремительный путь по маршруту "наш парень" – "наш сукин сын" – "просто сукин сын", и вот этой самой последней ипостаси Владимира Александровича американцы приписывают диктаторские замашки и борьбу со свободой слова. И, что самое важное, не только американцы, но и европейцы", – отметил публицист.

Джангиров также напомнил, что на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прямым текстом рекомендовали Зеленскому прекратить репрессии против Медведчука.

"И в числе прочих "внутренних" мер лидеры "старой Европы" весьма настоятельно рекомендовали Владимиру Зеленскому прекратить внесудебные репрессии через механизм СНБО против оппозиционных СМИ и политиков и "отыграть назад" ситуацию с закрытием близких к ОПЗЖ телеканалов – "112 Украина", "NewsOne" и ZIK, а также сайта Strana.ua. Кроме того, упоминалась и фамилия главы политсовета ОПЗЖ – Виктора Медведчука – в контексте "прекратить политические репрессии". Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ поступил с точностью "до наоборот", – констатировал он.

Джангиров призвал обратить внимание на публикацию в издании New Europe, где говорится, что из-за атаки на СМИ и репрессий против оппозиции Владимира Зеленского скоро будут считать "нерукопожатным".

"Поэтому не нужно удивляться, что почти синхронно с заявлением Тулси Габбард издание New Europe выступило практически с аналогичными обвинениями, прямым текстом предупредив, что такими темпами Зеленский вскоре станет просто "нерукопожатным" в цивилизованном мире", – заключил политический публицист Дмитрий Джангиров.