Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам переговоров с Владимиром Путиным заявил на пресс-конференции в Москве, что путь к миру на Донбассе – это "формула Штайнмайера".

Об этом пишет 112 Украина.

На пресс-конференции Олаф Шольц заявил, что путь к мирному урегулированию на Донбассе – это выполнение "формулы Штайнмайера", "она регулирует последовательность действий".

"Из уважения к только что избранному президенту ФРГ (в воскресенье стало известно, что на президентских выборах победил Франк-Вальтер Штайнмайер, он заступает на второй срок, – Фомин) стоит сказать, что все едины во мнении, что путь из этой ситуации - это "формула Штайнмайера". Она регулирует последовательность действий", - заявил федеральный канцлер ФРГ.

"Формула Штайнмайера" так называется по имени Франк-Вальтера Штайнмайера – на то время министра иностранных дел, а с 2017 года – президента ФРГ. Поскольку Штайнмайер презентовал свою "формулу" вместе с тогдашним главой МИД Франции Жан-Марком Эро, ее раньше еще называли "план Эро".

Далее Шольц более детально остановился на том, что нужно выполнять минские соглашения, а также конкретизировал, что это нужно сделать путем принятия соответствующих законов Верховной Радой.

"Вопрос был сначала о минских договоренностях. Все должны их придерживаться, это касается и правительства Украины, и, конечно, это касается России, Германии, Франции, которые участвуют в соответствующем политическом процессе. Поэтому так важно, чтобы все вносили в это свой вклад", - заявил он.

"Один вклад – это представление законопроектов, которые необходимы для того, чтобы обсуждать то, как решить эти три крупные задачи, которые я упоминал вначале, которые связаны с особым статусом Донбасса, с выборами, с "формулой Штайнмайера" и, конечно же, с конституционными вопросами. Все это будет представлено и в трехстороннем формате между Россией, Украиной, ОБСЕ и другими вовлечёнными сторонами будет обсуждаться. Об этом мы договорились, и этот процесс должны поддерживать все, и никто не должен его тормозить", - подчеркнул канцлер.

Вкратце напомню, что такое "формула Штайнмайера". Есть минские соглашения как список пунктов по безопасности и политических пунктов. Как мы помним, Киев требует сначала передать ему контроль над украинско-российской границей (т.е. и над неподконтрольной территорией ОРДЛО тоже) и только после этого соглашается выполнять политические пункты. В то же время власти ОРДЛО требуют сначала выполнить политические пункты. Т.е. сначала дать Донбассу особый статус, провести выборы, предоставить амнистию, и только после этого соглашаются передать Киеву контроль над границей.

"Формула Штайнмайера" призвана устранить противоречие между позицией Киева и позицией ОРДЛО. Хочу напомнить, что изначально "формула Штайнмайера" носила также название "план Эро", по имени министра иностранных дел Франции Жан-Марка Эро.

Предлагается такая последовательность действий – от имени Украины этот вариант осенью 2019 года подписал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма:

1) Киев совместно с ОРДЛО проводят на Донбассе выборы в местные органы власти (органы местного самоуправления);

2) в 20:00 в день выборов вступает в силу закон об особенностях местного самоуправления – на временной основе;

3) ОБСЕ в своем итоговом докладе подтверждает, что выборы на Донбассе прошли честно и демократично;

4) закон об особенностях местного самоуправления вступает в силу на постоянной основе;

5) Киев получает контроль над украинско-российской границей со стороны Донбасса.

Если тезисно, то сначала закон об особенностях местного самоуправления (т.е. особый статус для Донбасса) действует временно, а после того, как ОБСЕ и Киев признают результаты местных выборов, – на постоянной основе. Киев признает результаты местных выборов на Донбассе, а после этого получает контроль над границей.

Но как на практике выполнить пункты минских соглашений? В нашем случае Олаф Шольц еще раз подтвердил, что единственный путь – это если Верховная Рада примет отдельный закон по каждому из политических пунктов.

Т.е. речь идет о законе об амнистии и отказе от уголовного преследования для участников событий на Донбассе (пункт № 5 минских соглашений - 2), о законе о проведении местных выборов на Донбассе (пункт № 4), о законе об особом порядке местного самоуправления (пункт № 4), о законе о проведении местных выборов на Донбассе, о законе о внесении изменений в Конституцию по передаче полномочий от Киева к регионам, т.е. о децентрализации (пункт № 11). Получается, Шольц говорил о том, что в комплексе известно как составная часть мирного плана Виктора Медведчука. В данном случае "формула Штайнмайера", она же "план Эро", - это экспортное название для мирного плана Медведчука. Как видим, они совпадают по всем основным позициям, разве что Виктор Медведчук предложил конкретный вариант, как выполнять политическую часть минских соглашений.

Конечно, политики уже много говорили о том, что надо выполнять минские соглашения. Но, судя по тому, что "воз и ныне там", большинство таких разговоров – это просто бла-бла-бла. И в то же время тот факт, что новый канцлер ФРГ заговорил о выполнении минских соглашений и реализации "формулы Штайнмайера", - это шанс на мир на Донбассе.