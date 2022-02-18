Политолог Михаил Чаплыга объяснил, что благодаря панике о возможности широкомасштабного наступления российских войск украинские политики показали, как они действительно относятся к своему государству.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению эксперта, угроза полномасштабного вторжения со стороны РФ на территорию Украины продемонстрировала, как политики любят или не любят свое государство. «Я рад, что все, у кого есть глаза, увидели, кто первым удрал, поливая мозги украинцам со своего телезоопарка «патриотичными» речами. Когда крысы покидают корабль – он перестает тонуть и теперь важно по законам военного времени вернуть народу то, что они у него украли», - объясняет Михаил Чаплыга.

То есть, говорит он, первыми из Украины сразу начали бежать те, кто больше всего наворовали и испугались, что так же обворуют и их. Политолог подчеркивает, что в этот момент маски лицемерности были сняты и украинцы увидели, кто кем является на самом деле. «Достаточно было показать Порошенко повестку, чтобы он как ошпаренный накануне оглашения им же нападения Путина удрал со страны первым», - говорит Михаил Чаплыга.

Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что у властей нет возможности не выполнять Минские соглашения.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга рассказал, как Украине достичь мира.