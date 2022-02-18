Политолог Михаил Чаплыга рассказал, что он пообщался с дипломатом Александром Чалым, с которым они обсудили Будапештский меморандум.

Об этом он заявил в своем блоге «Чаплыга без вопросов».

«Будапештский меморандум: мертв, жив? Что с ним? Ну давайте так. Он изначально был лишь оберткой для более серьезных документов. Присоединение Украины как неядерной державы к договору о нераспространении ядерного оружия. Это очень важно», - заявил Михаил Чаплыга.

По словам эксперта, этот договор лежит в основе всей архитектуры безопасности в современном мире, а неисполнение его гарантий со стороны ядерных держав может привести к выходу из него других держав.

«Если неядерная держава Украина выйдет, то это приведет к разрушению фундамента всей конструкции безопасности в мире. На основании этого нам нужно требовать решения проблемы местной безопасности в нашем регионе и в Европе в целом по аналогии с Австрийским решением», - убежден политолог.

Он приводит в пример Австрийский государственный договор, который провозгласил Австрию суверенным государством. По словам Михаила Чаплыги, он был подписан 15 мая 1955 года в Вене между союзными силами, а это Франция, Великобритания и США, и между СССР.

«По сути, мы видим тот же Будапештский меморандум, но только в форме обязующего договора, на основе чего Австрия сегодня и существует. У нас практически совершенно аналогичная де-факто ситуация. Австрия при этом объявила о постоянном нейтралитете после подписания договора. СССР выразил надежду, что это объявление нейтралитета является гарантией неприсоединения Австрии к НАТО после вывода советских войск», - рассказал Михаил Чаплыга.

Он добавляет, что Австрийский договор является именно обязующим документом и у нас есть шанс оформить все именно таким образом, ведь это стало бы решением и для РФ, и для Европы, и для НАТО, и для Украины.

Как сообщала Politeka, Михаил Чаплыга поделился своим опытом учебы в польской Академии госуправления.

Также Politeka публиковала мнение Михаила Чаплыги, что вся риторика США развернулась на Китай.