Об этом, как пишет 112.ua, после заседания Киевского апелляционного суда заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.
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"Мы на сегодняшний день, наша партия в одном из своих заявлений в последние дни, особенно в 7 лет, дату подписания Минских соглашений - 12 февраля 2015 года, сделала соответствующее заявление о том, что власть, которая не желает мира, которая не делает шагов по мирному урегулированию, а это выполнение Минских соглашений, должна уйти в отставку", - заявил Виктор Медведчук.
Также он продолжил: "Более того, сегодня 17 февраля, ровно 7 лет тому назад Совет безопасности ООН рассмотрел вопрос и утвердил своей резолюцией решение и комплекс мер о реализации Минских договоренностей, декларацию глав государств нормандской четверки со всеми приложениями. Вот сегодня 7 лет с того момента, как был предначертан путь мирного урегулирования. Что сделано? Смею утверждать, что абсолютно ничего. И поэтому власть, которая не желает этого делать, я считаю, должна уйти в отставку", - резюмировал оппозиционный политик.
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Напомним, ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что мира на Востоке Украины при президенте Владимире Зеленском не будет.