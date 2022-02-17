Все, что делает президент Владимир Зеленский - он делает во вред Украине и украинскому народу. Как пишет 112.ua, об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, отвечая на вопросы журналистов перед заседанием Киевского апелляционного суда.

В частности, у политика поинтересовались как он относится к тому, что действующая украинская власть подхватила заявления западных стран о возможном российском вторжении.

"Вы знаете, я с властью не согласен. Был, есть, и с этой властью Зеленского буду не согласен по одной простой причине - все, что они делают, они делают во вред Украине и во вред украинскому народу", - отметил Медведчук.

По его мнению президент Зеленский и его команда не должны были распространять слухи.

"Этот тезис о вторжении, якобы вторжении РФ, который распространялся зарубежными странами, вы знаете, больше, чем в Украине, и был подхвачен, в том числе и Зеленским, означает только одно, что отвечать на подобные слухи, на подобные заявления надо одним - делать все для мира. А что он должен сегодня делать и его команда? Или, если быть точным, его окружение, потому что тех, кто рядом с ним, командой назвать нельзя. Они должны думать, как выполнить Минские соглашения, они должны сделать все для того, чтобы наступил мир. И когда во время последнего визита федерального канцлера Германии Шольца выходит Шольц на совместную пресс-конференцию и говорит о том, что "мы договорились с президентом Зеленским о том, что он будет вносить законопроекты о статусе, о выборах, об изменениях в Конституцию", господин Зеленский в это время молчит. А после отъезда Шольца представители Зеленского и в парламенте, и руководитель партии "Слуга Народа", и многие другие, в том числе и представители правительства, заявляют: "никаких изменений в Конституцию не будет, никаких законов никто вносить не будет", - отметил Медведчук.

По словам лидера оппозиции, все это свидетельствует о том, что у президента Зеленского не было и нет политической воли на мирное урегулирование конфликта на Донбассе.

Напомним, ранее Виктор Медведчук заявил, что 7 лет украинская власть пыталась "заболтать" минские соглашения, и сегодня ее действия не имеют ничего общего с деэскалацией.