Преимущественное число украинцев ожидают появления новых лиц среди кандидатов в президенты и не хотят делать выбор между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и действующим – Владимиром Зеленским. На первое место среди потенциальных кандидатов в президенты опрошенные украинцы поставили директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. Такие результаты социологического опроса, проведенного Центром общественного развития «ИНТЕР-АКЦИЯ» в феврале.

Отвечая на вопрос «Возможно ли сделать достойный выбор на президентских выборах, если во второй тур выйдут Петр Порошенко и Владимир Зеленский», 69,2% респондентов ответили, что это невозможно. Лишь 11% ответили утвердительно, а каждый пятый (19,8%) не уверены.

Появления новых лиц среди кандидатов в президенты хотят три четверти (74,2%) опрошенных, не уверены 20,2%, не хотят новых 5,6%.

Отвечая на вопрос «Кого из этих людей бы вы хотели видеть кандидатами в президенты?», 32,1% респондентов выбрали Артема Сытника. На втором месте Игорь Смешко с 31,2% и замыкает тройку лидеров Виталий Кличко с 30,2%. Далее идут Сергей Притула – 28,8%, Дмитрий Гордон – 20,5%, Владимир Гройсман – 19,2%, Арсений Аваков – 17,5%, Анатолий Гриценко – 17,2%, Ирина Венедиктова – 16,5%, Дмитрий Разумков – 12,7%, Кира Рудик – 3,4%, Виктор Медведчук – 3,3%.

Исследование проводилось с 12 по 14 февраля 2022 года. Опрошено 625 респондентов. Погрешность не превышает 4%.

Отметим, что Артем Сытник в апреле этого года завершает работу на посту директора НАБУ и может начать политическую карьеру.