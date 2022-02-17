Так политический обозреватель Александр Фомин в своем блоге на сайте "Корреспондент" прокомментировал заявление Олафа Шольца, что «путь из этой ситуации – это «формула Штайнмайера», прозвучавшее в ходе совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.
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«Далее Шольц более детально остановился на том, что нужно выполнять Минские соглашения, а также конкретизировал, что это нужно сделать путем принятия соответствующих законов Верховной Радой», – сообщил эксперт.
Далее Фомин напомнил, что «формула Штайнмайера» – это последовательность исполнения пунктов Минских соглашений, которая предлагает передачу границы под контроль Киева после проведения местных выборов на Донбассе.
«Как мы помним, Киев требует сначала передать ему контроль над украинско-российской границей (т. е. и над неподконтрольной территорией ОРДЛО тоже) – и только после этого соглашается выполнять политические пункты. В то же время власти ОРДЛО требуют сначала выполнить политические пункты. Т. е. сначала дать Донбассу особый статус, провести выборы, предоставить амнистию – и только после этого соглашаются передать Киеву контроль над границей», – аргументировал журналист.
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«Формула Штайнмайера» призвана устранить противоречие между позицией Киева и позицией ОРДЛО. Хочу напомнить, что изначально «формула Штайнмайера» носила также название «план Эро», по имени министра иностранных дел Франции Жан-Марка Эро. Если тезисно, то сначала закон об особенностях местного самоуправления (т.е. особый статус для Донбасса) действует временно, а после того, как ОБСЕ и Киев признают результаты местных выборов – на постоянной основе. Киев признает результаты местных выборов на Донбассе, а после этого получает контроль над границей», – расставил точки над «i» журналист.
При этом, как пояснил Фомин, на самом деле Олаф Шольц озвучил основные положения мирного плана Виктора Медведчука.
«Но как на практике выполнить пункты Минских соглашений? В нашем случае Олаф Шольц еще раз подтвердил, что единственный путь – это если Верховная Рада примет отдельный закон по каждому из политических пунктов», – отметил он.
«Т. е. речь о законе об амнистии и отказе от уголовного преследования для участников событий на Донбассе (пункт №5 Минских соглашений–2), о законе о проведении местных выборов на Донбассе (пункт №4), о законе об особом порядке местного самоуправления (пункт №4), о законе о проведении местных выборов на Донбассе, о законе о внесении изменений в Конституцию по передаче полномочий от Киева к регионам, т.е. о децентрализации (пункт №11). Получается, Шольц говорил о том, что в комплексе известно как составная часть мирного плана Виктора Медведчука», – подчеркнул журналист.
Фомин уточнил, что «формула Штайнмайера» – это экспортное название для мирного плана Виктора Медведчука.
«В данном случае «формула Штайнмайера», она же «план Эро» – это экспортное название для мирного плана Медведчука. Как видим, они совпадают по всем основным позициям, разве что Виктор Медведчук предложил конкретный вариант, как выполнять политическую часть Минских соглашений», – конкретизировал журналист.
«И в то же время, тот факт, что новый канцлер ФРГ заговорил о выполнении Минских соглашений и реализации «формулы Штайнмайера» – это шанс на мир на Донбассе», – заключил политический обозреватель Александр Фомин.