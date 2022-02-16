День единения, который с сегодняшнего дня отмечает Украина по инициативе Президента Владимира Зеленского, можно считать первым шагом главы государства к тем идеям, благодаря которым большинство украинцев отдали за него свои голоса на выборах в 2019 году и которые тогда Зе-команда позаимствовала у партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Об этом, выступая с трибуны Верховной Рады, сказал народный депутат Украины от ОПЗЖ Юрий Загородний.

Парламентарий напомнил, что именно председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук впервые сказал о том, что необходимо объединять общество и «сшивать» страну, возвращая Донбасс через ментальность его жителей.

«Господин Президент! Для того чтобы объединить Украину, недостаточно ваших "видосиков" и указов. Ведь именно вы и ваша команда все эти годы работали на раскол страны: разделяя граждан на "правильных" и "неправильных", вводя насильственную украинизацию, запрещая обучение на русском языке, переписывая историю, уничтожая память о героях Великой Отечественной войны. Именно ваш министр-реинтегратор Резников сравнивал Донбасс с раковой опухолью. Именно ваши "слуги" рассказывали нам о "детях очень низкого качества". Именно при вас появился глоссарий СНБО, запрещающий использовать термин "Великая Отечественная война".

Именно ваши шариковы и швондеры – кремини, даниловы, резниковы, ткаченки – своими заявлениями и действиями делают все, чтобы и дальше раскалывать общество», – подчеркнул Загородний.

Народный депутат уверен, что если Владимир Зеленский искренне собирается развернуть свой курс на объединение Украины, то ему стоит воспользоваться Формулой национального успеха, которую предложил Виктор Медведчук.

«Господин Президент! Чтобы День единения стал настоящим национальным праздником, необходимо ввести мораторий на поднятие раскалывающих общество вопросов и работать над теми, которые объединяют народ: ввести реальное народовластие, повысить уровень жизни, обеспечить социальные гарантии и стабильность экономики. Потому что мирная, стабильная, сильная, демократическая, правовая, независимая Украина – страна мечты каждого украинца. Сегодня мы можем сделать эту мечту реальностью, воспользовавшись мирным планом ОПЗЖ и наработками «Парламентского измерения "нормандского формата"», который создал Виктор Медведчук», – отметил парламентарий.

Кроме того, Загородний акцентировал внимание на том, что делая упор на поддержку мировых лидеров, украинский парламент должен принять законы, предусмотренные Минскими соглашениями, и начать диалог с Донбассом.

«Именно так – через диалог и компромиссы – мы сможем вернуть мир, вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс и объединить нашу родную страну», – констатировал народный депутат Украины.



