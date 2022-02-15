Намір влади підвищити податки на видобуток українського газу є недалекоглядним рішенням, яке зашкодить економіці країни.

Про це заявив співголова фракції ОПЗЖ у парламенті Юрій Бойко, передає Obozrevatel.

"От збільшити податки на свого виробника, далі він закриє свердловини, взагалі не буде цього газу. підтримувати свого виробника, щоб більше добувалося у нас у країні. Менше тоді доведеться закуповувати за кордоном. І для цього треба стежити, щоб були податки розумні", - повідомив Бойко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він заявив, що уряд навпаки має створювати всі можливості для інвестицій у буріння та пошук родовищ.

"Давати, навпаки, їм можливість розвиватися, давати ліцензії, можливість бурити. А паралельно матиме контракт, який страхуватиме від коливання на ринку. Ми завжди так жили, ніколи такого бардаку не було. Я сам цим займався, розумію, як це робиться. У нас ніколи не було таких цін на газ, як сьогодні. Ніколи люди так не страждали. Ніколи підприємства не зупинялися. Це те, що вони наробили останні кілька років", - зазначив Бойко.

Нагадаємо, 9 та 11 лютого у Раді зареєстрували законопроекти, якими пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69-74%.

В Асоціації газодобувників попередили про ризик зупинення видобутку газу через різке підвищення податків та загрозу повернення до газової залежності від Росії.