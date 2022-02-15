Украинские власти поставили цель убрать председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, так как политически опытный и активный политик.

Такое мнение высказал политический аналитик Виталий Романченко, пишет 112.ua.

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Украинские власти поставили цель убрать председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, так как политически опытный и активный политик.

Такое мнение высказал политический аналитик Виталий Романченко "UkrLive".

"Здесь доминирует не рассмотрение дела, а больше политический подход. Какую цель ставит власть, когда аккумулирует рассмотрение этих дел... В отношении Виктора Медведчука - они просто убрали не выгодного для власти, но политически опытного и активного политика", - сказал аналитик.

По его мнению, уголовное производство против пятого президента Петра Порошенко выгодно для власти.

"А с точки зрения Порошенко - они просто раскручивают выгодного для власти кандидата на второй тур... Если бы была действительно цель притянуть к ответственности, то мы бы с вами не увидели таких ограничительных мер "под честное" слово", - подчеркнул он.

Напомним, 20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

В ОПЗЖ назвали такие действия власти откровенной и циничной политической расправой над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.