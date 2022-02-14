Экс-президент Украины Петр Порошенко врет даже в суде. Сывочолый гетман похвастался, что дал указание вывезти 4 млрд гривен наличными и золото Нацбанка из Крыма в 2014 году и даже звонил по этому поводу Путину. Может он и звонил Путину, но договориться ни о чем не смог и был вынужден просить Виктора Медведчука помочь. Собственно, Медведчук обо всем и договорился с Путиным. А Порошенко теперь ходит по судам и рассказывает, какой он патриот и герой.

Об этом сообщает издание Политические известия в Украине.

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