Экс-президент Украины Петр Порошенко врет даже в суде. Сывочолый гетман похвастался, что дал указание вывезти 4 млрд гривен наличными и золото Нацбанка из Крыма в 2014 году и даже звонил по этому поводу Путину. Может он и звонил Путину, но договориться ни о чем не смог и был вынужден просить Виктора Медведчука помочь. Собственно, Медведчук обо всем и договорился с Путиным. А Порошенко теперь ходит по судам и рассказывает, какой он патриот и герой.
Об этом сообщает издание Политические известия в Украине.
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Во время президентства Порошенко отношения между Украиной и Россией тоже были не очень теплыми, но Банковой и Кремлю удавалось находить консенсус по некоторым вопросам, потому что Медведчук по просьбе двух президентов был основным каналом переговоров. И он справлялся с этим весьма эффективно. Именно Медведчук решил вопрос с уже упомянутым золотом и деньгами НБУ, договорился о поставках угля и электроэнергии, что спасло Украину от замерзания и блэкаутов, а затем написал мирный план, который может закончить конфликт и вернуть Донбасс в Украину. Это если говорить о самых важных моментах.
Медведчук, не будучи чиновником, сделал очень много, чтобы между Украиной и Россией не было войны, чтобы конфликт на Донбассе был улажен дипломатическим путем. После прихода к власти Зеленский отказался от услуг Медведчука, доверив дипломатию Ермаку. Оппозиционный политик оказался под санкциями и политическим преследованием. Результат налицо – Украина на пороге большой войны. Россия открыто заявляет, что с Зеленским нет диалога, с этой властью невозможно работать.
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И кто выиграл о того, что Медведчук сидит под домашним арестом? Ведь он мог бы работать на благо Украины, делать то, что у него отлично получается. Но нет, Зеленский упрям. В итоге дипломатическое направление провалено напрочь. Сегодня просто некому позвонить Путину и договориться. Порошенко в свое время, несмотря на все свои националистические прибамбасы, хватало ума обращаться к Медведчуку, а вот Зеленскому не хватает. Потому такой и результат.