Представители партии «Держава» 12 февраля вышли на протест «За снижение тарифов ЖКХ» под Кабинет министров в Киеве.

Об этом идет речь на сайте партии.

Сообщается, что лидер партии Дмитрий Василец сделал заявление, в котором призвал правительство снизить тарифы и провести их аудит.

«Если Кабмин не снизит тарифы и продолжит игнорировать общественность, мы запланируем проведение Всеукраинской акции протеста с регионами в Киеве», – заявил Дмитрий Василец.

Известно, что акция протеста партии «Держава» прошла под Кабинетом министров в Киеве, а также под зданиями Луганской обладминистрации в Северодонецке, Днепропетровской обладминистрации и Одесской обладминистрации.

«По состоянию на 14 февраля 2022 Кабмин отказался создавать рабочую группу по снижению тарифов с представителями общественности», - сообщается на сайте.

Представители партии констатируют, что правительство отказалось услышать народ и снизить тарифы ЖКХ.

Напомним, ранее Лидер партии «Держава» рассказал о митинге в Одессе за снижение тарифов ЖКХ.

Кроме того, Politeka сообщала, что глава партии «Держава» Дмитрий Василец рассказал о значении деятельности кубинского революционера Хосе Марти.



