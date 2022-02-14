Представители партии «Держава» 12 февраля вышли на протест «За снижение тарифов ЖКХ» под Кабинет министров в Киеве.
Об этом идет речь на сайте партии.
Сообщается, что лидер партии Дмитрий Василец сделал заявление, в котором призвал правительство снизить тарифы и провести их аудит.
«Если Кабмин не снизит тарифы и продолжит игнорировать общественность, мы запланируем проведение Всеукраинской акции протеста с регионами в Киеве», – заявил Дмитрий Василец.
Известно, что акция протеста партии «Держава» прошла под Кабинетом министров в Киеве, а также под зданиями Луганской обладминистрации в Северодонецке, Днепропетровской обладминистрации и Одесской обладминистрации.
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«По состоянию на 14 февраля 2022 Кабмин отказался создавать рабочую группу по снижению тарифов с представителями общественности», - сообщается на сайте.
Представители партии констатируют, что правительство отказалось услышать народ и снизить тарифы ЖКХ.
Напомним, ранее Лидер партии «Держава» рассказал о митинге в Одессе за снижение тарифов ЖКХ.
Кроме того, Politeka сообщала, что глава партии «Держава» Дмитрий Василец рассказал о значении деятельности кубинского революционера Хосе Марти.