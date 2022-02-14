Блогер Ярослав Шевчук сообщил, что из Украины выехал Руслан Козлов, глава Печерского райсуда Киева, где принимались решения по делу Виктора Медведчука. Об этом сообщает издание Политические известия в Украине.

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Украинские олигархи уже сбежали из Украины, вскоре за ними последуют многие судьи, прокуроры и следователи, которые по указке Банковой творили беззаконие в стране. В частности, по моей информации, уже смылся за границу глава Печерского райсуда Киева Руслан Козлов. При Зеленском этот столичный суд стал местом репрессий оппозиции. Судьи Печерского райсуда под давлением Козлова принимали в интересах Офиса президента самые абсурдные и незаконные решения, в частности, против Виктора Медведчука. Лидера оппозиции отправили под домашний арест и удерживают под этой мерой пресечения уже больше допустимых 6 месяцев несмотря на то, что все дела против Медведчука – это блеф.

Судьи Печерского райсуда Киева напрочь погрязли в коррупции, на которую власть закрывала глаза в обмен на нужные Банковой решения по политическим делам. Апофеозом этого безнаказанного попирания закона стал случай 9 июля 2021 года, когда судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк 9 утром продлил меру пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку, а уже через несколько часов ему выпала честь выпустить из следственного изолятора под ночной домашний арест «вора в законе» «Умку» Сергея Олейника. СМИ узнали, что благодаря щедрости «Умки» судья Вовк значительно улучшил свое материальное состояние.

Сейчас чувство безнаказанности Козлова и его коллег очень быстро тает. Власть Зеленского, покрывавшая этот беспредел, вот-вот рухнет, а с ней исчезнет и политическая крыша преступников в мантиях. Новая власть, конечно же, обратит внимание на репрессировавших Медведчука судей. Выход у них один – бежать из страны. Но куда? В России их ждут разве что в Следственном комитете, в Европе никто им не даст политического убежища, в таких странах как Молдова опасно укрываться – судья Чаус подтвердит.

А может все же лучше ответить перед украинским законом за все содеянное? Даже если не хочется – придется!